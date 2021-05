Acusado de homicídios na Bahia, líder de facção criminosa é preso em São Paulo

Agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil de São Paulo, prenderam, nesta quinta-feira (27), o traficante Diogo de Oliveira Campos, conhecido como Kiko. Ele é procurado por tráfico e homicídios na Bahia. Segundo a polícia, Kiko é apontado como um dos líderes da facção criminosa Tudo 3. Além dele, a polícia prendeu Micael de Souza Queiroz, que também tem mandado de prisão expedido pela Justiça da Bahia. As prisões ocorreram em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. As informações são do G1.

A prisão ocorreu no centro da cidade do ABC Paulista. De acordo com o delegado Paul Henry Bozon Verduraz, a operação foi feita em parceria com a inteligência da Polícia Civil baianos de Vitória da Conquista. Cerca de 20 policiais participaram da ação que prendeu os criminosos no início da noite desta quinta. Eles foram levados para o Deic de São Bernardo e serão transferidos para a Bahia assim que houver autorização judicial.

Kiko já foi o 4 de Copas do "Baralho do Crime" da Secretaria da Segurança Pública da Bahia. Ele é apontado como um dos principais gerentes do tráfico da região sudoeste. Em 2019, época da prisão Dona Maria, outra liderança do tráfico na Bahia, que foi presa em SP com integrante do PCC, Kiko foi apontado com um dos principais nomes do tráfico no estado.