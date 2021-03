Acusado de matar bailarino Ajax Vianna pode ir a júri popular

Acusado de matar o bailarino e coreógrafo do Balé do Teatro Castro Alves (BTCA) Ajax Vianna, Gerfesson do Nascimento Oliveira pode ir a júri popular. Isso porque a juíza Gelzi Maria Almeida Souza, da 1ª Vara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) acolheu a denúncia feita pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) contra o acusado, que era ex-namorado de Ajax.

A denúncia do MP-BA foi impetrada pelo promotor de justiça Ariomar José Figueiredo da Silva e aponta que Gerfesson agiu conscientemente e com intenção de matar a vítima. As agressões feitas pelo acusado causaram lesões atestadas pelo laudo pericial feito no corpo de Ajax, que foi encontrado morto no apartamento onde morava, na Avenida Magalhães Neto.

Na ocasião, o suspeito foi preso em flagrante pela polícia. Encaminhado para a 1ª Delegacia de Homicídios, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), foi autuado e confessou o crime. Ele já tem passagem por estupro de vulnerável e tinha mandado de prisão em aberto.

Ajax foi quase o fundador do Balé do Teatro Castro Alves (BTCA), pois entrou na companhia um ano após sua fundação, em 1982. De lá, não saiu mais.

A investigação, conduzida pela Polícia Civil, apurou que Gerfesson fazia uma série de ameaças contra Ajax em mensagens trocadas pelo WhatsApp. Além disso, o suspeito exigia de forma recorrente que ele depositasse dinheiro em sua conta.