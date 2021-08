Acusado de matar homem no Cabula é preso no interior da Bahia

Um homem acusado por um homicídio em 2017 no bairro do Cabula, em Salvador, foi preso neste sábado (21) na cidade baiana de Cansanção. Ele estava com um mandado em aberto e a prisão aconteceu após troca de informações entre o Núcleo de Inteligência (NI) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) com unidades da Polícia Militar.

A ordem judicial foi expedida pelo 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador e cumprida por uma equipe da 4ª Companhia da Polícia Militar de Cansanção.

Segundo as investigações da 2ª Delegacia de Homicídios, o homem é apontado como responsável por matar a facadas Alexandre Sales de Oliveira, durante uma briga por cona da venda de um terreno.

Conduzido para a delegacia de Senhor do Bonfim, o homem está à disposição da Justiça.