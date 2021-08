Acusado de participar de facção na Bahia é morto pela polícia em Sergipe

Um homem investigado por tráfico de drogas e suspeita de integrar uma facção criminosa na Bahia foi morto pela Polícia Civil de Sergipe na noite da quarta-feira (25), na cidade de Barra dos Coqueiros, região da Grande Aracaju.

A polícia foi até o local cumprir um mandado de prisão em nome do suspeito, que não teve nome divulgado, após denúncia de que ele se mantinha escondido em Sergipe, onde tinha uma pizzaria.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado, o suspeito reagiu e houve troca de tiros. No confronto, ele foi baleado e morreu. Uma pistola foi apreendida com ele.

Além de tráfico, o homem era investigado também por homicídios na região de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Agora, as investigações continuam em parceria entre as polícias dos dois estados, na tentativa de identificar outros envolvidos na organização.