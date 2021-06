Adaptado ao Bahia, Conti comemora solidez defensiva do tricolor

Umas das principais contratações do Bahia para a temporada 2021, o zagueiro Germán Conti não teve problema para se adaptar ao Esquadrão. Pelo contrário. Em poucos jogos com a camisa tricolor, o argentino virou destaque e caiu nas graças da torcida.

Durante entrevista na Cidade Tricolor, na tarde desta terça-feira (22), Conti falou sobre o atual momento e disse que precisa correr contra o tempo para mostrar serviço, já que o contrato de empréstimo do Benfica para o Bahia tem duração apenas até o final do ano.

"Estou me sentindo bem, estou totalmente adaptado. Quando você tem um empréstimo de apenas dez meses tem que se adaptar rápido, não tem tempo para perder. Me sinto cada vez melhor e com muita vontade de jogar cada vez melhor para ajudar a equipe", disse o zagueiro.

A melhora do sistema defensivo da temporada passada para a atual é perceptível nas apresentações em campo. Ao lado de Juninho Conti conseguiu deixar o Bahia mais sólido e trouxe mais qualidade na saída de bola. O zagueiro, no entanto, diz que a melhora é fruto do trabalho coletivo do tricolor.

"É um trabalho de todos. Não é apenas um trabalho dos quatro defensores e volantes, mas de toda a equipe. Acho que os atacantes têm muita importância nisso, estão fazendo um esforço grande sem a bola. É mérito de toda a equipe, temos que continuar assim para fazer um grande torneio e terminar o mais em cima possível na tabela", explicou.

"Temos zagueiros muito bons no time, quem joga mais ou quem joga menos está sempre trabalhando bem. Acho que concorrência interna é boa, não deixa ninguém relaxar, sabe que qualquer jogador pode fazer um bom trabalho em campo. Agora estou jogando com Juninho, nos sentimos bem. O time todo está fazendo um grande trabalho defensivo e temos que seguir assim", continuou ele.

Maratona

Apesar de se sentir bem no Bahia, Conti ainda estranha a quantidade de jogos que o tricolor tem no calendário do futebol brasileiro. Desde a estreia no tricolor, ele já fez 19 partidas pelo clube.

Para evitar o desgaste e prevenir possíveis lesões, ele acabou sendo poupado vitória sobre o Ceará, por 2x1, no Castelão, pela quarta rodada do Brasileirão. De volta ao time no empate com o Corinthians, ele agora projeta mais uma sequência na Série A.

"Quem joga aqui no Brasil sabe que tem uma frequência de jogos muito grande. Cada jogador conhece o seu corpo e sabe quando está 100%. Quando não está, tem que falar com o treinador para buscar a melhor opção. Os 11 que vão jogar precisam estar descansados. No jogo contra o Ceará eu falei que estava um pouco desgastado, não estou habituado a jogar tantos jogos seguidos. É bom poder falar para que não aconteçam lesões e desfalques na equipe lá na frente", disse.

Nesta quinta-feira (24), Conti e o Bahia têm mais um desafio no Campeonato Brasileiro. Em Pituaçu, o tricolor encara o líder Athletico-PR, às 21h30.