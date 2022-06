Ademi-BA premia empresas destaques do setor imobiliário

O setor imobiliário teve uma noite cheia de premiações, nesta quinta-feira (2), na 25ª edição do Prêmio da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA). Foram 12 categorias, cada uma com uma empresa vencedora.

O presidente da Associação, Cláudio Cunha, ressaltou a importância da premiação, que existe há 27 anos. “Cada premiação vai revelar um setor, um segmento da nossa incorporação imobiliária, temos diversas categorias e cada uma tem sua importância”, declarou. Cláudio Cunha afirmou ainda que a premiação vem promovendo o reconhecimento e visibilidade de projetos, empreendimentos, empresas e profissionais que vêm se destacando com diversas tendências, talentos e evoluções do mercado imobiliário.

Os vencedores são profissionais, empresas e projetos que superaram os desafios e se sobressaíram no mercado, e por isso, ganharam o merecido reconhecimento pelo destaque em suas atuações. “Estou me sentindo renovado, é uma emoção muito grande. Somos uma nova geração de agências de comunicação, começamos na pandemia com um modelo totalmente remoto. Nós fizemos campanhas para empreendimentos considerados destaques do ano e essa premiação é uma honra muito grande para gente”, declarou Gustavo Queiroz, da empresa NIBS, vencedora na categoria Agência do Ano.

Chyntia Tavares, da Tavares Teixeira Advogados Associados, premiada na categoria Escritório de Advocacia do Ano, também destacou a sua felicidade em receber o prêmio. "Vencer a primeira edição do prêmio que contemplou a categoria é de extrema relevância e simboliza grande reconhecimento da nossa atuação no mercado imobiliário. Fico muito grata ao mercado imobiliário, é uma parceria de longa data e, agora, participando da premiação, me sinto efetivamente integrada nesse território. É uma grande honra”, disse a empresária.

O presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, Geraldo Júnior, esteve presente no evento e ressaltou a importância da premiação. “É um reconhecimento de empresários que movimentam a economia baiana, mesmo com a dificuldade da pandemia, do pós pandemia”, pontuou.

Confira a lista dos vencedores por categoria:

Agência de Publicidade do Ano: Nibs

Arquiteto do Ano: Architect + Co

Empreendimento Imobiliário do Ano: Jazz Civil e Barcino Esteve.

Empreendimento de Habitação Econômica do ano: Stella Maris Residencial.

Empresa do Ano: OR.

Empresa Revelação do Ano: Pelir Engenharia.

Escritório de Advocacia do Ano: Tavares Teixeira e Advogados Associados.

Fornecedor do Ano: Uranus.

Imobiliária do Ano: Brito e Amoedo.

Inovação Acadêmica: Estudante João Félix Barreto Neto, com o tema "Smbuilding: manual virtual inteligente para o usuário de edificações" e orientação da professora Elaine Pinto Varela Alberte.

Lançamento de Habitação Econômica do Ano: Lumina Residencial

Lançamento Imobiliário do Ano: Nau Civil e Barcino Esteve

Além dos vencedores, foram premiados os parceiros e apoiadores do prêmio.