ADEMI-BA realiza a 14ª edição Salão Imobiliário

A ADEMI-BA (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário) realizará, entre os dias 03 a 06 de novembro, no Centro de Convenções Salvador, o Salão Imobiliário da Bahia, um dos mais esperados eventos para quem deseja comprar ou vender um imóvel. Nas edições anteriores, cerca de 200 mil pessoas visitaram os stands de vendas, movimentando mais de R$ 1 bilhão em vendas.

A edição deste ano marca o retorno do evento presencial após a pandemia. A expectativa é apresentar tendências do mercado e promover experiências para os participantes. Serão 30 stands, de tamanhos variados, além de palestras com especialistas.

Grandes incorporadoras e construtoras baianas estão confirmadas para o evento e deverão apresentar lançamentos a partir de R$ 170 mil, com diversas tipologias, vantagens exclusivas e análise de crédito imediato.

"Nossa expectativa é realizar um evento ainda maior do que a última edição. Queremos fazer com que a população tenha uma grande experiência na compra do seu imóvel. Serão apresentados produtos inovadores, com condições diferenciadas tanto na venda, quanto na tipologia e qualidade dos projetos” (Cláudio Cunha, presidente da ADEMI-BA).

O Salão Imobiliário é aberto ao público. O acesso aos stands e a toda a programação do evento é gratuito.