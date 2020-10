Adeus ano velho! Saiba quais festas de Réveillon serão realizadas na Bahia  

È só fazer uma rápida pesquisa no Google para encontrar diversas opções de festas e hospedagens para a virada do ano. O resort Transamerica Comandatuba, por exemplo, está anunciando um pacote de 7 noites (sem aéreo/transfer) por 10 vezes de R$ 2.592, com direito a “ jantar especial de virada com show ao vivo, espetáculo de fogos, noites temáticas com as melhores bandas, tarde de alegria com banda infantil e noites no cassino”. Considerado um dos mais exclusivos da Bahia, funciona na ilha de Comandatuba, no sul do estado.

Já em Trancoso, o FlyClub divulgou que irá promover, no dia 27 de dezembro, a partir das 16h, a festa Open Vibes, com ingressos vendidos por R$ 500 (masculino) e R$ 400 (feminino). No convite, deixa um aviso aos compradores: “Devido às normas estabelecidas pelo governo diante à pandemia, o evento terá uma restrição do número de pessoas. Vamos aglomerar com consciência! Caso o evento seja cancelado em virtude da pandemia, os ingressos serão reembolsados integralmente”. E ainda acrescenta: “Após esse ano tão conturbado e atípico, nada melhor que reunir bons amigos e energia positiva para celebramos momentos únicos, num lugar tão especial”. *

Minimizar os impactos

Aguardado por celebridades e endinheirados, o badalado Réveillon N1, agito de 5 dias e 5 noites em Itacaré, não será realizado neste ano. Os produtores acreditam que, sem vacina, não há clima e prometem voltar ano que vem, com uma edição ainda maior e repleta de grandes shows.

Modelo virtual

Em Salvador, a prefeitura estuda um modelo para promover um evento sem público e com atrações transmitidas pela TV e Internet. Por hora, o prefeito ACM Neto tem evitado falar sobre o assunto.

Expectativa

A produtora de eventos Haute, uma das mais badaladas do país, que há anos promove boa parte da programação de fim de ano de Trancoso, ainda não bateu o martelo de como será a virada 2020/2021. Em conversa com o Alô Alô Bahia, Bruno Dias, sócio da empresa, afirmou que não há nada definido, mas que pensa em promover algo menor, respeitando as medidas e recomendações dos órgãos competentes.

Em tempo: como ninguém está viajando para fora do país, por causa da pandemia, já não se encontra casa para alugar em Trancoso. O entusiasmo das imobiliárias corre solto no pedaço.

Chuva de arroz

Continua (sempre) em alta casar em Trancoso. O próximo casamento será o de Mariana Côrtes e Leonardo Costa Lino. A celebração acontecerá no dia 24 de outubro, no hotel Calá& Divino, que fica na vizinha Praia do Espelho. O casal, que ama o vilarejo, oferecerá welcome drink, um dia antes, na pousada El Gordo, em pleno Quadrado. Mariana e Leonardo estão animadíssimos – inclusive, para rever amigos e familiares. A noiva usará vestido do atelier Fátima Pires, a decoração será da Defleur e o buffet ficará a cargo de Fernanda Possa.





Programação

As lives do site Alô Alô Bahia têm se tornado programa obrigatório nas quintas-feiras. A próxima, no dia 15, às 20h, será com a atriz e apresentadora Adriane Galisteu, que promete uma conversa franca sobre trajetória, conquistas e rotina na quarentena. O bate-papo poderá ser acompanhado através do Instagram @sitealoalobahia.

Lançamento

A partir de 2021, a Concept, escola bilíngue que possui campus na capital baiana, ampliará sua oferta de ensino e passará a oferecer o High School, fase de estudos equivalente ao ensino médio. O High School planeja formar cidadãos globais, com potencialidade de engajamento social e competências para dialogar com a diversidade cultural do planeta. Na capital baiana, a Concept funciona na Avenida Orlando Gomes.

Em alta

Paula Bellizia é a nova vice-presidente de marketing do Google para a América Latina. A contratação coloca uma das executivas de tecnologia mais proeminentes do país em contato com grandes clientes do Google num momento de digitalização acelerada da economia. Com mais de 25 anos de experiência em tecnologia, marketing e negócios, a Paula atuou recentemente como vice-presidente de Vendas, Marketing e Operações da Microsoft na América Latina. Antes disso, liderou as operações da Microsoft e Apple no Brasil.

Cerimônia reservada

Bruna Gatto e Marcelo Augusto Guimarães oficializaram a união, quinta-feira, durante cerimônia civil no Condomínio Parque Florestal, no Horto Florestal, em Salvador. A celebração intimista, com buffet do Mignon e decoração da Tudo São Flores, contou apenas com a presença de familiares e amigos mais próximos do casal de advogados. Por causa da pandemia, Bruna e Marcelo adiaram a cerimônia religiosa para o dia 22 de janeiro. Será na Catedral Basílica, no Pelourinho, seguida de festa no Solar Cunha Guedes, na Vitória.

*Por estarmos em uma pandemia, com mais de um milhão de vítimas fatais, o Alô Alô Bahia se solidariza e compactua do pensamento que é necessário respeitar as regras estabelecidas pelos órgãos competentes. Distanciamento e máscaras nada tem a ver com política, é recomendação da ciência.