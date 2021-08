Adeus ao gênio: corpo de Duda Mendonça é cremado no Jardim da Saudade

O adeus ao publicitário Duda Mendonça aconteceu nesta quarta-feira (18), em Salvador, cidade onde ele nasceu e quis manter raízes durante toda a vida. O corpo foi cremado no cemitério Jardim da Saudade, na presença de familiares.

Considerado um gênio da publicidade, Duda morreu na segunda-feira (16), vítima de um câncer de cérebro, aos 77 anos. Ele estava em tratamento quando precisou ser internado, em junho, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ser diagnosticado com covid. O publicitário chegou a ser intubado.

Trajetória

O filho caçula de Manuel Ignácio de Mendonça Filho, pintor e fundador da Escola de Belas Artes de Salvador, e Regina Cavalcanti de Mendonça, dona de casa, foi o criador do slogan "Lulinha, Paz e Amor" e da campanha das eleições presidenciais de 2002 que deu a vitória a Luís Inácio Lula da Silva. Mendonça também trabalhou com políticos como Mário Kértesz, Paulo Maluf, Miguel Arraes, Ciro Gomes e Paulo Skaf.

Mas a carreira começou muito antes de se aventurar na área política. Com a sua agência DM9, ele venceu vários prêmios nacionais e internacionais, como o Leão de Ouro, no Festival de Cannes, prêmio máximo da publicidade mundial, conquistado com um filme para as Óticas Ernesto.

O curioso é que Duda Mendonça, apontado por seus pares como um profissional cheio de criatividade, inovador e empolgado pelo que fazia, começou a carreira como corretor de imóveis.

Duda Mendonça era marido de Aline Mendonça, pai de Alexandre, Eduarda, Léo, Lucas e Rafael Mendonça, além de padrasto de André Cabral. O filho Lucas se posicionou nas redes sociais. Em sua conta do Instagram, ele contou sobre a conexão, carinho e admiração que tinha pelo pai.

"Me sinto num palco sem plateia. Difícil ser o filho mais próximo. Ainda mais quando você se vai e essa proximidade significa que, em cada canto que eu olhe ou que eu vá, só me vem você à cabeça. Meus hobbies são os seus, meu trabalho é o que você me ensinou, minha filha tem seu nome, minha forma de pensar é baseada no que você pensaria, minhas comidas prediletas e meus lugares favoritos são os mesmos seus", escreveu.