Adeus solidão! Conheça histórias de pais de cachorros que antes viviam sozinhos

Léo e Lara: companheiros inseparáveis (Foto: Acervo Pessoal / Divulgação)

A solidão sempre foi a principal companheira deles. E ela nunca os amedrontou. Apesar disso, um belo dia quiseram ter um amigo de todas as horas, um fiel escudeiro que não fala e não questiona seus defeitos. Jesse, João e Léo viviam sozinhos até conhecerem o amor incondicional. Viraram pais de cachorro!

O primeiro, mais ousado, partiu para uma aventura sem limites. Jesse Kos, 26, largou o emprego, vendeu a moto, comprou um fusca 1978 e está há mais de dois anos viajando pelas américas. Não partiu sem antes colocar dentro do fusquinha o Golden Retriever Shurastey. Hoje tem mais de 150 mil seguidores no Instagram.

João Gabriel Galdea, 35, e Leandro Garcia, 37, têm histórias semelhantes. Moravam sozinhos há anos nos seus apartamentos e viviam um dia a dia entediante em casa. Agora, mudaram completamente a rotina. João divide suas alegrias, cuidados e carências com a vira-lata Pandora. Léo é só proteção, carinho e brincadeiras com a também Golden Retriever Lara. Leiam os relatos emocionantes desses pais que nasceram para cuidar dos seus cães.

Jesse e Shurastey

Dupla convive diariamente em uma viagem que já dura mais de dois anos (Foto: Reprodução / Instagram)

Que amizade é essa que move essa viagem maluca há mais de 2 anos pela América? Que amizade é essa que não precisa de uma só palavra para se entender! As vezes vejo ele olhando fixamente pra mim como que tivesse querendo me dizer algo. Quase sempre é quando não estamos fazendo nada. Ele olha fixamente e esse olhar entra na alma.

Parece sempre dizer a mesma coisa “Qualé caraio... Meu tempo aqui é curto. Bora brincar, correr, nadar. Sai dessa moleza, joga a bolinhaaaa".

Às vezes eu tô na minha querendo fazer nada, e lá vem ele, senta na minha frente e fica me olhando bem no olho. As vezes ele pega a bolinha e simplesmente joga em cima da mão que está o celular. E em lugares como esse onde estamos em Cartagena, se nada disso funciona ele vai sozinho pro mar como quem diz “Vá a merda, marzão desse aí, um calor do carvalho se você não quer ir eu to indo”.

Jesse e Shurastey em Cartagena, na Colômbia: amizade que move uma viagem (Foto: Reprodução / Instagram)

Alem disso, muitas vezes em que estive mal, ele não saía de perto, deitava nos meus pés e ficava ali comigo até eu melhorar! Nas alegrias e em todas as manhãs a festa é garantida, sempre que acordo ele festeja o novo dia e a nova possibilidade de estar comigo o dia inteiro!

Viajar sozinho é duro, nós seres humanos não fomos feitos pra sermos sozinhos, vivemos em comunidades desde sempre, com a companhia de outras pessoas, e eu nesses mais de 2 anos viajando sozinho só consegui porque escolhi levar comigo o Shurastey. Creio que sozinho mesmo eu não teria vindo tão longe!

Uma das coisas que move essa loucura é a nossa amizade!

João e Pandora

Foto: Fernanda Souza/Acervo pessoal

Mês passado fez dois anos que Pandora abriu sua caixinha de surpresas aqui em casa. Em 2017, eu tinha acabado de completar 10 anos morando sozinho e além de habituado com a solidão voluntária, gostava da paz e silêncio do lar. Até que essa criatura, resgatada no meio da rua, me foi oferecida por uma vizinha, que não escondeu o prenúncio de barulho. Narrou mais ou menos assim o salvamento de Dorinha: “amarraram no meio do mato, e talvez fosse morrer de fome, mas ela latiu tanto e tão alto que alguém ouviu, tirou ela de lá e amarrou num latão de lixo em frente a prédio no Bairro da Paz. Quando a gente passou pelo lugar, ela tava latindo tanto que a gente foi ver se tinha algo errado, mas o povo contou a história e disse que a gente podia levar”. Trouxe, botou na minha porta, ela já entrou e tomou conta.

Desde então, a casa é mais de Dora que minha. As marcas de patas nas paredes, os bolos de pêlos na vassoura, os grãos de ração no chão da cozinha, as marcas da destruição que deixou quando era pequenininha… Há Dora por todos os lados, em todos os momentos, e isso é maravilhoso. Sou doido por ela, adoro as maluquices e gaiatices, as correrias e manias. Sim, porque ela é cheia de leutria. Tem mais personalidade que muita gente: tem dia que tá agitada ou mal humorada, mas na maioria das vezes é engraçada, conta piadas, inventa caprichos que sinto prazer em atender. Sou um pai de pet dedicado e orgulhoso, que enche essa pentelha barulhenta de beijos mesmo quando ela apronta alguma estripulia. Não tem como não adorar minha Dorinha.

Foto: Fernanda Souza/Acervo pessoal

Léo e Lara

'A melhor escolha que fiz na vida' (Foto: Acervo Pessoal / Divulgação)

Sempre fui apaixonado por animais e um dia queria realizar meu sonho em ter um cão da raça Golden Retriever para me fazer companhia. Moro sozinho há 8 anos. Sempre tive uma rotina muito cansativa e árdua por conta dos empregos. Desta forma, passava muito tempo no trabalho e quando chegava em casa só queria descansar. Aí vem os problemas do dia a dia, estresse, cansaço físico e mental. Então, em 2018, resolvi diminuir minha ocupação profissional e ganhar mais tempo pra mim.

Passei a ter tempo livre e achei que havia chegado a hora.

Em outubro de 2018, Lara chegou. Sem dúvida, foi a melhor escolha que fiz na vida. Fui questionado por amigos e familiares quanto ao trabalho que teria. Que pena tenho de quem nunca teve o amor de um cão. O trabalho se tornaria prazer!

Somos companheiros inseparáveis. Você muda toda a sua rotina sem perceber. O happy hour após o trabalho já não existe mais A saudade de estarmos juntos é maior. A felicidade e o amor puro ao chegar em casa é indescritível. Se tem festa, praia, aniversário, barzinho, viagem, procuro as opções Pet Friendly e os amigos já sabem que Lara vai tá presente.

Se adoece, a preocupação é intensa, liga pra mãe, amigos, veterinário, não dorme direito, chora. É um sentimento mutuo. Quando sou eu que estou cansado, chateado, ela parece perceber e se aproxima mais ainda de mim, oferecendo carinho. As vezes paro e percebo que estou conversando com ela. Me pergunto se estou ficando louco. A resposta é não! Eu apenas sou pai de cachorro!