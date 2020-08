Adidas Originals cria collab com a japonesa BED j.w

nota 0

Na aula online, um dos alunos comendo cereal de boca aberta fazendo ruído insuportável, ouvido por todos que estavam na plataforma. De última!

nota 10

Uma antenada saiu com um look bafônico criado a partir da calça do pijama. Ela fez um mix de estampas com um blazer e parecia um conjunto. Cool!

Um Tanto Oriental

A tribo antenada vai pirar na nova collab que nasce da união da Adidas Originals (adidas.com.br ) com a marca japonesa BED j.w. FORD. A coleção chega com lançamento limitado e peças bem lacrativas e urbanas influenciadas por aquelas usadas no Japão, como kimonos, homenageados na jaqueta batizada de “Bench”. Destaque também para os sneakers, que contrastam com as peças coloridas: eles despontam predominantemente brancos e com detalhes em cinza, mas com um toque casual da marca japonesa. Os fashionistas vão surtar!

Beeem Manu

A turma fashion que assistiu À última versão do Big Brother Brasil se apaixonou pela sandália plataforma vermelha usada pela Manu Gavassi. O calçado rodou a internet, não somente pelo shape bafônico, mas pela altas cifras. Mas logo chegaram os modelitos “inspired”, bem mais amigos do bolso, como esse em preto, arrematado no e-commerce da Cali (calistore.com.br). Preço: R$ 178.

Protagonista

O par de brincos da lojinha virtual Melinda Melinda (melindamelinda.com.br) vira, facilmente, o protagonista de uma produção pelo shape maximalista. Dica de stylist: investe em um rabo de cavalo para deixar a peça bem em destaque. Leve para casa o seu por

R$ 49,9.

Puro desejo

Sabe uma pochete que atrai imediatamente os olhares pelo trabalho com a miçanga? O vixe amou o modelo da Farm (www.farmrio.com.br),batizada de Yawanawa, uma dessas peças que não passa despercebida no radar de uma garota esperta. Preço: R$ 498.

Cheia de sotaque

Uma camiseta massa promete agradar boys and girls descolados. De uma parceria entre o Baianês Oficial (@baianes_oficial) e a Soul Dila (@souldila), nasce essa t-shirt bem divertida que reforça a espontaneidade baiana através das frases e expressões próprias da nossa cultura. Essa é apenas uma, das muitas outras que você pode garimpar no e-commerce da Soul Dila (souldila.com.br)ou nas lojas físicas (shoppings Barra e Salvador). Preço: R$ 99.