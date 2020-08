Adolescente brasileira é morta com facada na nuca nos Países Baixos

Foto: Reprodução

A estudante Alice Vitória de Albuquerque, de apenas 15 anos, foi assassinada na última quarta-feira (12) na cidade de Rotterdam, nos Países Baixos. A vítima, que era do Amazonas, foi morta com uma facada na nuca.

De acordo com a família, uma amiga da adolescente, de 16 anos, é a principal suspeita do crime.

Sites de notícias locais divulgaram que a amiga tinha interesse amoroso pela vítima, que não correspondia às investidas.

Na noite anterior ao crime, Alice foi à casa da amiga para conversar, mas acabou morta com facadas no pescoço. A polícia de Rotterdam deve investigar se a mãe da suspeita também teve participação no assassinato.

Segundo um jornal local, uma ambulância foi acionada para socorrer a jovem, que acabou não resistindo aos ferimentos.