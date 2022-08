Adolescente de 13 anos é morto a tiros na frente do pai no sudoeste da Bahia

Um adolescente de 13 anos foi morto a tiros na noite segunda-feira (29), em Jaguaquara, no sudoeste da Bahia. Aimar Amorim Teixeira estava acompanhado do pai, no bairro Malvina II, quando ocorreu o crime.

De acordo com a Polícia Civil, quatro homens em um carro passaram atirando contra Aimar. A Delegacia Territorial (DT) de Jaguaquara investiga o caso.

Diligências estão sendo realizadas para identificar os suspeitos e a motivação do crime. Foram expedidas as guias para remoção e perícia, e agendada oitiva de testemunhas.