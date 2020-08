Adolescente de 14 anos está desaparecido após se afogar na Boca do Rio

Um adolescente de 14 anos está desaparecido desde as 16h desta quinta-feira (20) na Boca do Rio. Iram Oliveira estava jogando bola com os amigos na Praia dos Artistas quando se sujou de areia e entrou no mar para se limpar. Foi quando a maré o levou.

De acordo com Jefferson Carvalho, 18, amigo de Iram que estava com ele na hora, o adolescente não sabia nada e a maré estava forte quando o jovem que sonhava em ser dançarino foi levado.

Jefferson e os amigos ainda tentaram entrar no mar para procurar o garoto e ainda contaram com a ajuda de alguns pescadores que estavam na hora. Em vão.

"É a pior sensação do mundo. Não tenho como fazer nada, não tenho como ajudar. Só me resta esperar por Deus", diz o jovem que é amigo de infância de Iram.

Equipes de náuticos e mergulhadores do 13°Grupamento de Bombeiros Militar (13°GBM/Gmar) estão desde ontem realizando buscas no local com uma embarcação tipo motoaquática, um bote e um drone.