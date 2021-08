Adolescente é assassinada na rua em Ipiaú; corpo tinha cortes no pescoço

A estudante Daniele Silva Santos, 17 anos, foi encontrada morta, em via pública, na manhã desta segunda-feira (16), em uma área na Rua Neide Sampaio, bairro Aloísio Conrado, em Ipiaú, sul da Bahia.

Segundo o site Giro Ipiaú, o corpo da adolescente apresentava marcas de cortes provocados por arma branca na região do pescoço e no peito.

A Polícia Militar foi acionada por moradores por volta das 8h, e isolou a área. O corpo foi encontrado a uma distância de cerca de 150 metros da residência da vítima.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou perícia no local e encaminhou o corpo para o Instituto Médido Legal (IML) da região.

Até a publicação da reportagem, nenhum suspeito havia sido identificado ou preso. A autoria e motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil. Com informações do Giro Ipiaú.