Adolescente é resgatado pelo Graer após afogamento na Praia do Flamengo

Um garoto de 12 anos que se afogou na Praia do Flamengo, em Salvador foi resgatado por militares do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar na tarde de segunda-feira (18). O adolescente estava com a mãe, que também se afogou foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Vítimas são turistas do estado do Mato Grosso.

O helicóptero Guardião 05 foi deslocado a momentos após o Centro Integrado de Comunicação (Cicom) informar da situação. A manobra de resgate "sling" foi utilizada pelos militares para retirar o menino da água e conduzi-lo até a faixa de areia. O adolescente recebeu os atendimentos médicos no local e passa bem.

"Uma outra vítima, identificada como mãe do garoto também havia sofrido um princípio de de afogamento e recebeu cuidados do Samu", detalhou o comandante da tripulação, capitão Victor Fonseca.