Adolescente mata irmã de 3 anos sufocada após mãe pedir silêncio para trabalhar

Uma adolescente de 16 anos está sendo julgada nos Estados Unidos após matar, acidentalmente, sua irmã de 3 anos com um travesseiro. A situação ocorreu após a mãe das meninas pedir que a pequena ficasse em silêncio, enquanto ocorria uma reunião virtual de trabalho.

O caso aconteceu nos arredores de Orlando, na Flórida, Estados Unidos. A mãe estava trabalhando de casa com as meninas, quando a criança de 3 anos fazia barulho. Tentando amenizar a situação, a adolescente pegou o travesseiro e colocou no rosto da pequena.

"Ela colocou um travesseiro sobre a cabeça da vítima para garantir que ela fizesse silêncio e deixou o quarto. Quando a adolescente voltou, a criança não respondia", comentou a policial Michelle Montalvo, responsável pela investigação.

Segundo o G1, a mãe acabou perdendo as duas filhas na mesma noite, já que "a adolescente foi presa". A mãe percebeu o ocorrido e chegou a chamar o serviço de emergência. Mas, ao chegar na unidade de saúde, a morte foi declarada pelos profissionais.