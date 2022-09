Adolescente morre depois de pular de ponte para nadar em rio na Bahia

Um adolescente de 14 anos morreu, nesta sexta-feira (9), depois de pular de uma ponte para nadar em um rio no município de Gongogi, no sul do estado. Segundo a TV Bahia, Emerson Wiliam Matos dos Santos estava com outras pessoas tomando banho no rio, quando decidiu pular da ponte.

Ao cair na água, o garoto bateu a cabeça em um objeto que ainda não foi identificado e morreu no local. O corpo de Emerson Wiliam foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus.

Ainda de acordo com a TV Bahia, o corpo do menino já foi liberado para a família e levado para Gongogi para o sepultamento.