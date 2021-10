Adotados na pandemia, pets ficam sem lar na retomada das atividades dos ex-tutores

'É impossível ser feliz sozinho', diz a canção famosa de Tom Jobim. E, diante do isolamento social, muita gente concordou com o compositor. Para mitigar a solidão de quem ficou em confinamento sem outros membros da família, milhares de pessoas adotaram pets - ou compraram, o que muitos defensores dos direitos dos animais condenam. O problema é que a natureza humana é, essencialmente, egoísta, outra certeza que muita gente constatou com a pandemia. Com o retorno às atividades presenciais, os ex-tutores de pet traíram os bichinhos que zelaram por suas saúdes mentais nos dias difíceis de lockdowm, e lotaram abrigos para animais com cães e gatos agora sem um lar ou uma almofadinha para chamar de seus.

Essa semana, no Reino Unido, o Hope Rescue Center divulgou que 150 animais foram abandonados no centro somente em outubro. De acordo com reportagem da BBC britânica, ao menos 3,2 milhões de animais foram adotados ou comprados durante a pandemia. O alerta do Hope Rescue Center não é novidade. Em julho passado, a mesma entidade denunciou o abandono sistemático de pets pelos britânicos, tão logo a vacina anticovid começou a reduzir os óbitos e casos da doença e a vida esboçou quase normalidade.

O Brasil não tem dados tão organizados quanto o Reino Unido, mas segundo reportagem do G1, de segunda-feira (25), no início deste ano a Ampara Animal, entidade que acolhe e cuida de pets abandonados, divulgou um levantamento com a estimativa de crescimento em 60% no número de animais enjeitados por seus ex-tutores, entre julho de 2020 e fevereiro de 2021.

Colônia de gatos em Piatã (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Em todo o país, regionais da Sociedade Protetora dos Animais vêm relatando sistematicamente o aumento de animais rejeitados.

Aqui em Salvador, basta passar algumas horas observando as imediações da colônia de gatos de Piatã para ver carros pararem na via e despejarem animais adultos ou filhotes. Este ano, a prefeitura e a UPAS - União de Proteção Animal já organizaram algumas feiras de adoção para reduzir o contingente de gatos abandonados na colônia. A prefeitura também anunciou um hospital veterinário público para 2022.

Com o desemprego e a crise, muitos alegam que a entrega de animais em abrigos se deve às dificuldades de seus ex-tutores de manterem os cuidados com os pets. A ausência de casa com o fim das atividades em home office em muitas empresas também tem sido usada como desculpa para a rejeição aos animais adotados durante a pandemia.

No entanto, dados alarmantes de crueldade praticada contra esses bichinhos, como o caso recente de uma cadelinha abandonada em um cesto de lixo, em Anápolis (Goiás), apontam para outra direção.

Felizmente, Pudim, a cadela de Anápolis, teve final feliz e, na sexta-feira (29), foi divulgado que um advogado sensibilizado pela sua história, resolveu adotá-la.

OUTROS DESTAQUES DA SEMANA

Homofóbicos não passarão, sinalizam técnico e clube de vôlei

O jogador de vôlei Maurício Souza foi demitido do Minas Tênis Clube, na quarta-feira (27), após a repercussão de uma postagem dele no Instagram sobre a orientação sexual do novo Superman, Joe Kent, filho de Clark Kent. O jogador foi acusado de homofobia e sua postagem, que é de 12 de outubro, gerou uma discussão com outro jogador, Douglas Souza, gay e militante pelos direitos das pessoas LGBTQIA+.

Após a postagem preconceituosa de Maurício, patrocinadores do clube mineiro passaram a pressionar os dirigentes em relação a uma atitude diante da postura do atleta. Homofobia, vale sempre lembrar, é crime.

Demitido, Maurício fez postagem nova provocação no Instagram (Foto: Reprodução/Instagram)

Jogadores e jogadoras das seleções masculina e feminina de vôlei também se posicionaram contra a homofobia. O clube exigiu retratação do atleta e ele mais uma vez foi criticado por manter postura homofóbica no que deveria ter sido um pedido de desculpas.

Após a demissão de Maurício do Minas Tênis Clube, o técnico da seleção masculina, Renan Dal Zotto, afirmou ao jornal O Globo que não pretende convocar o atleta para futuros jogos e afirmou que a seleção "não tem espaço para jogadores homofóbicos".

Vinte e quatro horas após ser demitido, Maurício, em atitude provocadora, fez nova postagem no Instagram, na quinta-feira (28). Ele publicou uma foto do Superman (o pai) e da Mulher Maravilha trocando um beijo em uma cena clássica dos quadrinhos do herói. Na legenda, escreveu apenas ‘Bom dia'.

Pelo visto, o jogador não entendeu ainda que não é só na seleção brasileira que não há mais espaço para a homofobia.

Florestas com ciclo alterado

Brasil não tem florestas na lista da ONU, mas desmatamento e queimadas são problemas graves aqui (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A atividade humana e as mudanças climáticas são responsáveis por transformar 10 das florestas mais protegidas do mundo em emissoras de carbono. A informação faz parte de relatório divulgado na sexta-feira (29) pela Unesco.

Segundo o documento, em vez de auxiliar no combate ao aquecimento global, há ecossistemas que se tornaram fontes de emissão de CO2. O desmatamento e queimadas descontrolados para a agricultura são os responsáveis por essa inversão. As 10 florestas, segundo ranking publicado pela Agência Brasil, são:

1. Patrimônio da Floresta Tropical de Sumatra, Indonésia

2. Reserva da Biosfera do Rio Plátano, Honduras

3. Parque Nacional de Yosemite, Estados Unidos

4. Parque Internacional da Paz Waterton-Glacier, Canadá e Estados Unidos

5. Montanhas Barberton Makhonjwa, África do Sul

6. Parque Kinabalu, Malásia

7. Bacia de Uvs Nuur, Rússia e Mongólia

8. Parque Nacional do Grand Canyon, Estados Unidos

9. Área de Grandes Montanhas Azuis, Austrália

10. Parque Nacional Morne Trois Pitons, Dominica

O planeta ameaça ferver

Ideal é que aquecimento fique no máximo em 1,5 grau Celsius (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

A Terra está a caminho de um aumento médio de temperatura de 2,7 graus Celsius neste século, diz relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado na terça-feira (26). Trata-se de outro alerta contundente antes de negociações cruciais sobre o clima, que vão ocorrer na COP 26, que começa neste domingo (31). Essa pode ser a última chance dos governos se comprometerem e cumprirem o compromisso de manter o aquecimento global abaixo dos 2 graus Celsius.

Ele disse...

Cauã Reymond fará papel de gêmeos em novela das 21h (Foto: Reprodução/TV Globo)

“A irmã da minha mãe morreu por desnutrição e a família a entregou para alguém. Descobri isso através do meu irmão conversando sobre a novela. Minha mãe foi entregue de mão em mão até chegar na minha avó”, Cauã Reymond

O ator contou que descobriu recentemente que a mãe foi adotada, em entrevista sobre a próxima novela das 21h que ele vai protagonizar na TV Globo. Cauã viverá gêmeos separados ao nascer.