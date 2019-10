Advogado de Najila Trindade diz que ela foi vítima de armação

Responsável pela defesa da modelo baiana Najila Trindade, que acusou Neymar de estupro em maio, o criminalista ilheense Cosme Araújo diz que a cliente foi vítima de uma suposta armação tramada por representantes da família do jogador, com participação de ex-advogados dela. Desde que foi acusada de denunciação caluniosa, extorsão e fraude processual, Najila se mudou para Ilhéus e está hospedada na casa de um amigo. “Ela entende que o primeiro advogado fez jogo combinado com o pessoal de Neymar. Ele teria orientado Najila a não registrar boletim de ocorrência contra o atleta, porque ele era poderoso, e que tentaria um acordo. Está nos autos”, disse o criminalista à Satélite.

Virada de maré

De acordo com Cosme Araújo, Najila relatou suspeitas de que foi intencionalmente prejudicada por advogados que atuaram no caso: “Faz sentido. Fora erros processuais claros, ela foi convencida por eles a dar entrevista a Roberto Cabrini, do SBT, em que estava dopada. Depois disso, a opinião pública ficou contra a modelo”.

Perdas e danos

O criminalista afirmou ainda que Najila Trindade apresenta sinais claros de depressão e transtornos psicológicos desde que chegou a Ilhéus. “É de dar dó o estado dela. Foi, com o perdão do termo, uma sacanagem o que fizeram. Najila perdeu trabalhos, precisa de acompanhamento psiquiátrico e sobrevive graças a ajuda de amigos”, disse Cosme Araújo. Segundo ele, o Ministério Público do Rio sequer decidiu se vai denunciar Neymar por ter vazado imagens íntimas da modelo, “mesmo sendo crime comprovado”. “Derrubamos a acusação por denunciação caluniosa e extorsão. Agora, vamos derrubar também a de fraude processual. É preciso que haja Justiça”, concluiu.

Acerto de contas

Um dia depois do papo da bancada de oposição na Assembleia Legislativa com a secretária estadual de Relações Institucionais, Cibele Carvalho, o governador Rui Costa (PT) liberou 46 milhões para compra de ambulâncias. Como foi noticiado ontem, Cibele se comprometeu a pagar emendas impositivas dos oposicionistas, ainda não quitadas, com ambulâncias, entre outros equipamentos. A bancada aguarda agora a segunda parte da promessa: o governo entregar os veículos em nome dos deputados do grupo.

Boca de espera

O secretário de Saúde de Salvador, Leo Prates, espera só o resultado de uma conversa que o prefeito ACM Neto (DEM) terá em breve com o ex-ministro Ciro Gomes para acertar seu ingresso no PDT. Aliados de Prates afirmam que, se fosse por vontade própria, ele já teria entrado no partido e que a migração depende exclusivamente do aval de Neto. No encontro com o presidenciável da sigla, o prefeito também discutirá o destino de Prates com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi.

Minha casa

Apesar do má fase enfrentada pelo MDB da Bahia após o avanço da Operação Lava Jato sobre os irmãos Geddel e Lúcio Vieira Lima, o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins, garantiu que continua no partido e com ele tentará a reeleição ano que vem.