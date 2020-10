Aéreas aumentam em 1.213% número de assentos para Salvador

O número de ofertas de assentos para o Aeroporto Internacional de Salvador para novembro (último mês antes do início da alta estação) será de 478.602. O número representa 59% do total de cadeiras disponibilizadas no mesmo mês do ano passado, e também um crescimento de 1.213% em ralação a abril deste ano, quando as companhias aéreas destinaram apenas 36.428 assentos para Salvador em razão das restrições adotadas para combater a pandemia de covid-19. Segundo a administração do terminal, a retomada da oferta de assentos foi acelerada após Salvador ter sido escolhida como "cidade foco" ou "centro de conectividade" da Gol. Desde julho, a companhia tem usado o Salvador Bahia Airport como ponto de ligação entre cidades do Sudeste e outras capitais do Nordeste. Em novembro, a companhia terá retomado mais de 90% da oferta de assentos que tinha no mesmo período do ano passado. Atualmente, 30% dos voos da GOL na região Nordeste têm a capital baiana como origem ou destino.



Há uma década, a Azul é rosa a cada outubro

Há 10 anos, a Azul Linhas aéreas escolheu a prevenção ao câncer de mama como sua principal causa social, passando a dar a cada outubro um significado especial para a companhia, transportando pacientes em tratamento e promovendo a conscientização sobre a doença através de campanhas internas, externas e a bordo das aeronaves. O balanço da aérea aponta que 19 milhões de pessoas já foram impactadas por suas ações. Além disso, nos últimos 10 anos, 31 mil estavam a bordo de voos, inclusive dos que decolaram de Salvador, em que as Vitoriosas da Azul, que são as tripulantes que venceram a doença, deram seus depoimentos e dividiram sua experiência como incentivo para outras mulheres que enfrentam a enfermidade. Mais de 100 mulheres e seus acompanhantes – 40 delas baianas - já viajaram gratuitamente por meio do Conexão Azul Rosa (implantado em 2017), projeto desenvolvido em parceria com o Hospital de Amor, referência no tratamento de câncer no Brasil. Para este ano, ainda estão previstas a inclusão de mais 15 mulheres de todo o país no projeto. Em 2020, o programa traz uma nova ação: a reversão de parte da receita acumulada na venda do Espaço Azul – assentos com mais espaços para o viajante e por isso mais caros - em créditos para o Projeto Conexão Azul Rosa, incentivando ainda mais o aumento do número de mulheres transportadas para realizarem seus tratamentos nas unidades do Hospital de Amor





Comunicação estratégica

De janeiro até meados de setembro deste ano, a Amvox registrou 84% do que foi faturado em todo o ano de 2019. A projeção da empresa é aumentar o faturamento em 40%, em relação a 2019. O crescimento da companhia, que tem fábrica em Camaçari, é uma resposta a dois investimentos decididos e realizados logo no início da pandemia, em março. O primeiro foi a aposta nos canais digitais de atendimento e vendas. O segundo foi o de estar presente em lives de artistas populares. A Amvox participou de mais de 80 apresentações ao vivo pela internet de artistas como Diogo Nogueira, Nego do Borel, Belo, Leo Santana, Lexa, Mateus e Kauan e Dennis DJ, fazendo jus ao seu slogan “No seu ritmo”. Uma média de três lives por final de semana. As caixas de som da marca estavam estrategicamente posicionadas ao lado de cada show patrocinado. Além do aumento nas vendas, a Amvox apresentou um crescimento nas visitas e interação em seu site e redes sociais. A média de acessos em seu site aumentou 66%, sendo que durante as lives chegou a apresentar crescimento de 259%.



Ferreira Costa leva cursos de aperfeiçoamento para a internet

A Ferreira Costa também digitalizou o seu Clube do Profissional, que oferece cursos de aperfeiçoamento para pintores, pedreiros, gesseiros, eletricistas, dentre outras profissões da cadeia da construção civil. O site https://clubedoprofissional.ferreiracosta.com está com inscrições gratuitas até o final de outubro para profissionais que trabalham com pintura interessados em aumentar conhecimentos sobre empreendedorismo, aplicação dos efeitos do cimento queimado, geométrico e degradê; escolher o acessório correto para cada tipo de pintura, além de aprender a otimizar tempo na obra e fazer orçamentos de pintura, entre outros cursos disponibilizados semanalmente. O Clube do Profissional acontece desde 2005, em parceria com fornecedores, instituições de ensino e órgãos públicos e privados, e já formou mais de 8 mil profissionais em gestão, técnicas e conhecimentos sobre os atributos de produtos e normas de segurança. Antes da pandemia era realizado nas lojas de Recife (PE), Aracaju (SE), Salvador (BA) e João Pessoa (PB).





Restaurante pré-pago

A rede de restaurantes Outback Steakhouse lançou um novo produto no mercado, o gift card (cartão-presente) e fez uma parceria com o grupo Carrefour que garante a comercialização em 260 pontos de vendas espalhados pelo Brasil. Os cartões têm valores de R$ 50 a R$ 300 e validade de oito meses a partir da sua ativação e foram muito bem aceitos no mercado dos Estados Unidos antes de serem lançados em terras brasileiras. A estratégia está alinhada ainda a um crescimento desse segmento em outros países. Segundo informa o Outback, dados da empresa Blackhawk Network, em 2017, o mercado global de cartão pré-pago (também conhecidos como cartão presente ou gift card), foi avaliado em aproximadamente US$ 320 bilhões e a previsão é que esse valor chegue a US$ 510 bilhões em 2025. No Brasil esse setor apresentou um aumento de mais de 25% entre janeiro e junho deste ano, na comparação com o mesmo período de 2019. Além disso, nos últimos seis anos, houve um aumento de 4200% das vendas de gift cards no país. O levantamento ainda prevê que no próximo ano, o mercado brasileiro movimente aproximadamente R$ 5 bilhões no segmento de cartão pré-pago.





Sessenta anos de vida

A partir desta semana, até outubro de 2021 o Grupo Civil dará início a ações comemorativas dos seus 60 Anos de vida. Fundada na Bahia, em 1961, a Construtora Civil e Industrial da Bahia, foi idealizada pelo engenheiro civil Eduardo Valente, presidente do Grupo. Hoje a holding reúne a Civil Construtora, a Civil Empreendimentos, Civil Mineração e a Civil Pré-moldados. O influencer baiano Ivan Mesquita (@ivanmesquita1), que ficou conhecido por seus vídeos despojados explicando fatos históricos, foi o escolhido para narrar a biografia da empresa, que será veiculado no Instagram da holding, @grupocivil.





FIQUE POR DENTRO



Ypê - No ano em que comemora os seus 70 anos, a Ypê – marca de produtos de limpeza – assinou o Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. A Ypê tem uma fábrica em Simões Filho e procura, mesmo sendo uma empresa de capital fechado, seguir as normas de transparência e integridade exigidas para companhias de capital aberto.

LemosPassos - O Grupo LemosPassos, a 4ª maior produtora de refeições coletivas do país, fechou parceria com a Carper, indústria de biscoitos, salgados e refrigerantes instalada em São Sebastião do Passé e pertencente ao Grupo Cicopal. Assim, o LemosPassos vai gerenciar a cozinha da indústria para fornecer 300 pratos por dia a partir de 13 de outubro. É a sétima nova parceria comercial fechada pelo grupo baiano em 2020.

MAG Seguros - Uma análise realizada pela MAG Seguros, seguradora com mais de 185 anos de atuação, apontou que houve um forte crescimento na procura por seguro de vida durante a pandemia do coronavírus na Bahia. A empresa, que é especializada neste tipo de produto, registrou um aumento de 13,9% na contratação de seguro de vida entre março e agosto deste ano no estado quando comparado com o mesmo período de 2019.

BNB - Até a primeira semana de outubro, o Banco do Nordeste aplicou R$ 14 milhões com FNE Sol Pessoa Física na Bahia, distribuídos em 494 operações. Com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, a linha é destinada à implantação de sistemas de geração de energia fotovoltaica em residências e propriedades rurais com capacidade instalada até 75kW para microgeração e até 5 mW.