Aeronegô: torcida recepciona jogadores do Vitória no aeroporto após triunfo

A mensagem de apoio para sábado (13) está sendo dada já nesta segunda-feira (8), quando torcedores do Vitória foram ao aeroporto de Salvador recepcionar o time, que tem desembarque previsto para esta noite após ter vencido o Mirassol por 2x1, domingo, no interior paulista.

Por questões de segurança e privacidade, o Vitória não costuma divulgar o horário de desembarque após os jogos como visitante. Mas neste caso, a convocação partiu do próprio clube, em uma publicação feita nas redes sociais durante a tarde.

Apelidado de “Aeronegô”, o evento teve a concentração marcada para as 18h30. “Embarcamos juntos e voltaremos juntos! Convocamos a Nação rubro-negra para comparecer hoje, às 18h30, no aeroporto, no desembarque da delegação rubro-negra. Nosso apoio para a decisão de sábado começa a partir de agora!”, escreveu o Vitória. Neste momento, vários torcedores estão festejando no saguão enquanto os jogadores não chegam.

O Leão enfrenta o Brasil de Pelotas sábado, às 17h, no Barradão, pela última rodada da fase classificatória da Série C. Os ingressos já estão à venda através do site futebolcard.com e presencialmente na loja do Sou Mais Vitória (Capemi) e na Sou Nego (Salvador Shopping), ambas das 9h às 17h até sexta-feira. Arquibancada custa R$ 40 / R$20 (meia); cadeira, R$ 80 / R$ 40 (meia).

O rubro-negro está em 10º lugar, com 26 pontos, e só tem essa chance de entrar no G8, a zona de classificação. Remo, em 8º, e Aparecidense, em 9º, também somam 26 pontos, mas levam vantagem no número de gols marcados.