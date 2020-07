Aeroporto de Salvador é tema de módulo em MBA por conta da sustentabilidade

Escolhido o aeroporto mais sustentável do país em 2019 pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o Salvador Bahia Airport foi tema de um módulo de um MBA na ITAérea Aeronautical Business School, primeira escola internacional especializada em gestão aeroportuária e aeronáutica, com sede na Espanha.

A história da mudança do aeroporto chegou ao MBA de Gestão Sustentável do Transporte Aéreo da instituição através do gerente de Meio Ambiente do Salvador Bahia Airport, Rodrigo Tavares, que é aluno da ITAérea. Ele foi convidado para lecionar um módulo sobre o assunto, com nome “Salvador Bahia Airport: O Aeroporto mais sustentável no Brasil”. O curso foi disponibilizado nesta segunda-feira (27) aos estudantes.

“O Salvador Bahia Airport é um caso claro de uma história de sucesso que mostra que uma gestão eficiente de recursos humanos e materiais pode levar a melhorias substanciais na pegada ambiental de um aeroporto. Os estudantes da ITAérea valorizam conhecer e experenciar cases desse tipo através de seus protagonistas e principais agentes envolvidos”, explica José Ignacio Escudero, CEO da ITAérea.

Aeródromos Sustentáveis

A Anac realizou o levantamento "Aeródromos Sustentáveis" para mapear as práticas voltadas para a gestão ambiental nos aeroportos do país.

Para o mapeamento, foram levados em conta 36 indicadores, que examinavam fatores como gestão hídrica, energia elétrica, de resíduos, mudanças climáticas, emissões atmosféricas, ruídos, solo, fauna e flora bem como educação ambiental e gestão organizacional.

O principal terminal baiano atendeu 33 dos 36 requisitos em avaliação, registrando 88,85% da pontuação e sendo considerado com ações sustentáveis em nível avançado.