Aeroporto de Salvador ficará sem ar condicionado por oito horas nesta terça (30)

Se você tem algum voo programado para sair do Aeroporto de Salvador nesta terça-feira (30) vá com roupas leves e ventiladas. O sistema de ar condicionado no terminal será desligado das 6h às 14h. A concessionária que administra o aeroporto informou, em comunicado, que a medida se faz necessária em função de intervenções no sistema elétrico que serão feitas nesse período em conjunto com a Coelba.

Os sistemas do aeroporto, como iluminação, check-in, elevadores, escadas rolantes e equipamentos essenciais para embarque e desembarque, serão alimentados via gerador.

"Será necessário interromper o fornecimento de ar frio no terminal de passageiros, o que ocasionará redução do conforto térmico. Medidas mitigadoras serão adotadas a fim de melhorar a sensação térmica. A Concessionária conta com a compreensão dos passageiros e usuários em relação aos possíveis transtornos durante o período das intervenções. Em breve, entregaremos um terminal mais amplo e funcional, à altura de baianos e visitantes", afirmou a concessionária, em nota.