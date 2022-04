Aeroporto de Salvador passa a ter cinco voos semanais para Lisboa

O Salvador Bahia Airport, membro da VINCI Airports, passou a ter mais voos para Lisboa, capital de Portugal, operados pela TAP. Com esta quinta operação, Salvador vai ter voos disponíveis para Portugal às segundas, quartas, quintas, sextas e sábados, com chegada em Salvador às 21h25 e saída às 22h55.

O gerente de Promoção e Marketing de Companhias Aéreas do Salvador Bahia Airport, Marcus Campos, explica que com o avanço da vacinação e a flexibilização nas políticas restritivas nas fronteiras internacionais, a demanda por viagens aéreas internacionais tem crescido progressivamente.

“Estamos nos aproximando da quantidade de voos para Lisboa que tínhamos antes da pandemia. A redução no número de internamentos e mortes e, consequentemente, no controle da COVID-19, passaram a favorecer as condições de viagem”, ressaltou Marcus.

Semana Santa

Também estão confirmados três voos fretados da Hiper Viajes, oriundos de Montevidéu, no Uruguai, durante o período da Semana Santa. Essa modalidade, também chamada de charter, oferece flexibilidade e exclusividade, com horários, datas e trechos definidos pelos clientes. Esses voos devem trazer à Bahia mais de 500 uruguaios no feriado.