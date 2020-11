AFD 2020: Katuka Africanidades fortalece a afirmação cultural e política da moda

Presente no Afro Fashion Day desde a primeira edição, a Katuka Africanidades retorna para o evento em 2020 buscando fortalecer a afirmação cultural e política da moda. Inspirada pelas trajetórias povos ancestrais, a marca quer refletir em suas criações a vontade permanente de transformação e aprendizagem, dinamizada por um trabalho constante e atento.

Criada há 13 anos pelo designer paulista Renato Carneiro, a marca busca fortalecer a identidade e o diálogo com as culturas negras. Ele destaca que as criações são voltadas para pessoas que compreendem a importância de fortalecer a economia dentro da comunidade negra e buscam se conectar a projetos genuínos com compromisso político e estético, real, com a equidade de raça e, também, de gênero e sexualidade. “Pensamos em fazer roupas para pessoas, tendo como referência as estéticas e os pensamentos negros presentes no mundo e a liberdade dos corpos, outros enquadramentos não são considerados por nós, acabam sendo definições e limitações externas ao processo criativo”, afirma.

A modelo Elisabete Cardoso no editorial da coleção Olhares, da Katuka Africanidades (Foto: Fafá Araújo)

Contando com uma estrutura de loja própria e plataforma de e-commerce, Renato explica que a pandemia serviu como momento de reflexão para a empresa. “O caos carrega em si o sentido da reconstrução e da mudança, estamos nos recriando diariamente e com isto, grandes e boas mudanças estão no nosso horizonte. Trazemos conosco uma herança de conhecimento, criatividade, talento e resistência”, diz.

Para Renato, o Afro Fashion Day é a vitrine na Bahia, e talvez no Brasil, que amplia a visibilidade sobre o trabalho de criadores/criadoras, profissionais corajosos e comprometidos com a construção de novas possibilidades de vestir e estar no mundo. Para o designer, o diálogo cultural proposto pela temática é extremamente pertinente no atual momento. “Acho importante trazer como tema para um evento que se propõe a mostrar o trabalho de profissionais negros na moda baiana, elementos próprios deste grupo e, neste caso, o dendê é um elemento vital, física e espiritualmente, para a sobrevivência da nossa comunidade e cultura”, completa.

Conheça mais sobre o criador: @katukaafricanidades

Afro Fashion Day 2020

Criado em 2015 pelo jornal CORREIO, o Afro Fashion Day celebra todos os anos o mês da Consciência Negra exaltando o talendo dos modelos negros e a criatividade das marcas baianas. Com a pandemia do novo coronavírus, a edição de 2020 passou por mudanças em seu formato. No lugar do desfile tradicional, foi produzido um fashion film estrelado pelos 31 modelos e 37 marcas que integram o AFD nesta temporada. O lançamento será em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, no Youtube do veículo de comunicação.

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com o patrocínio do Hapvida a parceria do Sebrae e o apoio do Shopping Barra e Lagares.



