AFD 2020: ZiÊ mistura o dendê com criatividade para se comunicar com todos os públicos

Defendendo o conceito de respeito à liberdade, pluralidade e a diversidade de identidades, a Ziê, que este ano participa pela quarta vez do Afro Fashion Day, vem para o evento misturar o dendê com criatividade. Com quatro anos de mercado, a marca que buscou se reinventar durante a pandemia, chega no fashion filme com criações que comunicam com vários públicos.

Idealizada pelo designer soteropolitano Vinicius Carmezim, a Ziê é produto de hereditariedade, já que desde criança Vinícius já tinha contato com a moda, no ateliê de sua mãe. A marca, porém, nasceu do exercício da criatividade. “A Ziê nasceu da vontade de ter uma mochila completamente única e com muito estilo. Depois da minha primeira, vieram muitos pedidos e começamos a produzir mochilas, bolsas, pochetes”, explica.

Com a proposta de dialogar com todos os públicos através de acessórios e estilos variados, a marca, que divulga a sua produção através do Instagram, viu na pandemia uma oportunidade de inovar. “De início, foi bastante assustador. Ficamos um bom tempo sem produzir, tivemos que fechar o ateliê. Mas aos poucos fomos voltando, produzindo de casa mesmo, inovando e criando novas peças, além das que já são queridinhas dos nossos clientes”, diz Vinícius.

O responsável pela Ziê enxerga o AFD como uma importante vitrine para os empreendedores locais e um evento para apresentar novas ideias e trocar referências com outros designers e marcas. “Para além da importância de ter um evento com tamanha representatividade para a produção de moda negra, participar do AFD é, sobretudo, ocupar espaços”, aponta. Ele vê no tema dendê uma proposta desafiadora e de enorme representatividade.

Conheça mais sobre a marca: @mochilas.zie

Afro Fashion Day 2020

Criado em 2015 pelo jornal CORREIO, o Afro Fashion Day celebra todos os anos o mês da Consciência Negra exaltando o talento dos modelos negros e a criatividade das marcas baianas. Com a pandemia do novo coronavírus, a edição de 2020 passou por mudanças em seu formato. No lugar do desfile tradicional, foi produzido um fashion film estrelado pelos 31 modelos e 37 marcas que integram o AFD nesta temporada. O lançamento será em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, às 19h, nas redes sociais do Correio.

