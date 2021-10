Afinal de contas, é seguro investir em Bitcoin?

Quando o Bitcoin (BTC) começou a se popularizar, muitas pessoas questionaram a segurança da primeira e principal criptomoeda. O BTC, assim como o mercado de ações, é um investimento considerado de risco por fazer parte do mercado volátil.

Em contrapartida, do ponto de vista técnico e tecnológico, o Bitcoin é a primeira criptomoeda do mercado e trouxe a proposta da liberdade financeira, evoluindo o mercado financeiro tradicional e proporcionando a criação de várias outras moedas digitais.

Veja neste artigo se o Bitcoin é seguro para investir.

É seguro investir em Bitcoin?

Investir em Bitcoin depende também do seu perfil de investidor, já que o BTC é considerado um ativo de risco por pertencer ao mercado volátil. A criptomoeda é recomendada para os investidores com perfis mais agressivos.

O investidor agressivo está em busca de maiores rendimentos e disposto a correr riscos para que isso aconteça. Diferente do perfil conservador que escolhe opções com preços mais estáveis e com foco na segurança do capital; e o moderado, que escolhe tanto a rentabilidade quanto a segurança.

Por ser um ativo de risco, o Bitcoin não pode ser considerado uma opção para todas as pessoas. Mas sua segurança está relacionada à tecnologia blockchain e a criptografia. Todas as informações de transações realizadas com a criptomoeda são armazenadas na blockchain.

Tal tecnologia proporciona credibilidade e segurança para todos, por conta do armazenamento de dados e da confirmação de transações feitas por uma rede global de transferências. A blockchain é um “livro contábil” que registra, confere e autentica todas as transações realizadas com criptomoedas, tornando o BTC um ativo seguro para investir.

Outro ponto de segurança do Bitcoin são as chaves privadas - um código que somente o proprietário de uma carteira pode ter acesso. Com isso, o BTC oferece transparência e descentralização aliados ao protocolo seguro e criptografado que garantem o seu pleno funcionamento.

Além disso, quanto mais você estudar sobre o mercado das criptomoedas, mais terá confiança na hora de investir, porque vai se deparar com assuntos importantes sobre o ecossistema cripto, como por exemplo os riscos calculados, as empresas de confiança, a tecnologia por trás da moeda e as estratégias de investimentos.

Mesmo que o mercado seja considerado de risco por conta de sua volatilidade, os investidores bem preparados acabam tomando decisões mais assertivas, fazendo planos para atingir os objetivos com os investimentos.

Por fim, outro ponto a ser considerado é o fato de que as criptomoedas não possuem legislação específica no Brasil. Pelo mercado ser novo, as legislações sobre Bitcoin (BTC) e as Altcoins ainda estão sendo trabalhadas.

Qual o valor mínimo para investir em Bitcoin?

A principal criptomoeda do mercado pode ser dividida em diversas unidades, assim como o ouro. Por mais que o Bitcoin esteja valendo cerca de R$232.891, é possível começar a investir com apenas R$10 na Binance , uma das maiores corretoras de criptomoedas.

Portanto, cada 1 BTC equivale a cerca de 100 milhões de Satoshis. Dessa forma, o investidor pode começar a comprar pequenas frações de Satoshis da criptomoeda. Mas, cada exchange de cripto possui o valor mínimo para realizar transferências, podendo variar entre R$10, R$20, R$50, R$100 ou mais.

O Bitcoin com suas características significativas de melhorias tem impulsionado todo o mercado financeiro. A criptomoeda construiu uma nova era, com mais privacidade, sem intervenções estatais e dependendo menos dos sistemas bancários tradicionais.

Como comprar Bitcoin?

A principal criptomoeda pode ser negociada em corretoras, como a Binance, uma das maiores exchanges do mercado cripto. Também vale ressaltar os cuidados ao investir. Não utilize o dinheiro que será destinado para suas despesas pessoais para comprar criptomoedas.

Por mais que existam muitas vantagens na compra do ativo, a criptomoeda é considerada um investimento de risco no mercado volátil, por isso a necessidade de estudar constantemente sobre o mercado para te ajudar a tomar decisões mais consistentes durante os seus investimentos.

Os investidores que estão querendo começar no mercado podem dar o primeiro passo abrindo uma conta na corretora de sua preferência, compare as taxas de transações e veja qual é a que compensa para você.

Toda exchange exige que o investidor envie informações pessoais para realizar o cadastro. Após ter a conta validada, o usuário deposita o valor que pretende utilizar para comprar a criptomoeda.

Vale ressaltar que na Binance você pode comprar criptomoedas por depósito em Real com PIX, TED ou DOC, ou por cartão de crédito. A Binance oferece mais de 150 criptomoedas para serem negociadas, além de auxiliar os usuários em sua jornada através da Binance Academy e dos conteúdos no Blog que certamente fazem a diferença para te ajudar a dar os primeiros passos.

Entender mais sobre as criptomoedas, sobre os projetos e sobre o mercado de criptos proporciona mais assertividade na hora de investir.

