Afro Fashion Day 2019: mercado Iaô sedia segunda seletiva de modelos

“Paz, amor e igualdade”. Essas são algumas das principais diretrizes do Bloco Afoxé Filhos de Gandhy. Inspirado pelos ensinamentos do líder indiano Mahatma Ghandi, o bloco comemorou em 2019, 70 anos de história, celebrando décadas de fomentação cultural, mensagens de paz e representatividade africana.

Comprometida em dar voz, visibilidade e orgulho à população negra, este ano o bloco Filhos de Gandhy assina como anfitriã da 2ª seletiva de modelos do Afro Fashion Day, que será realizada na próxima quinta-feira (29), a partir das 14h, no Mercado Iaô - Ribeira.

Criado em 2015, com o objetivo de evidenciar e estimular a presença negra no mundo da moda, o Afro Fashion Day chega à sua 5ª edição com mais de 40 marcas envolvidas e a parceria com os Filhos de Gandhy.

Para participar, o(a) candidato(a) precisa realizar inscrição prévia e gratuita através do link bit.ly/afdseletivas2019. O interessado não é precisa residir no bairro para se inscrever. Podem participar jovens de 13 a 24 anos, moradores de Salvador e Região Metropolitana.

Em busca de novos talentos, a comissão avaliadora é composta por membros do Bloco Filhos de Gandhy e do Jornal Correio. Para esta edição, a comissão é formada por Fagner Bispo - curador do desfile e Carlinhos Soares - assessor de imprensa do bloco.

Segundo Carlinhos Soares, “O Afro Fashion Day é uma iniciativa extremamente necessária. É uma esperança de novos tempos. O Jornal Correio está ajudando a dar visibilidade para o mundo negro, e é isso que o Filhos de Gandhy prega, por isso que nos aliamos para dar vida a este incrível projeto”.