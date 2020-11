Afro Fashion Day 2020: Adriana Meira faz arte em forma de roupa

Nascida em Brumado, na Bahia, com morada na capital de São Paulo, Adriana Meira, 38 anos, desenvolve há seis anos um belíssimo trabalho autoral, que enche os olhos de quem vê de perto uma de suas criações.

A estilista conta que o que a motivou a seguir o caminho da moda foi o amor pelas roupas desde a infância. Hoje, desenvolve um trabalho conceitual, feito sob medida para pessoas que querem contar sua história através do que vestem.

Interessados em conhecer o trabalho da criativa podem acessar sua loja ou o perfil no instagram: @adrianameiraatelier

Afro Fashion Day 2020

Criado em 2015 pelo jornal CORREIO, o Afro Fashion Day celebra todos os anos o mês da Consciência Negra exaltando o talento dos modelos negros e a criatividade das marcas baianas. Com a pandemia do novo coronavírus, a edição de 2020 passou por mudanças em seu formato. No lugar do desfile tradicional, foi produzido um fashion film estrelado pelos 31 modelos e 37 marcas que integram o AFD nesta temporada. O lançamento foi em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, nas redes sociais do Correio.

Assista ao fashion film: https://bit.ly/FASHIONFILMAFD2020 ou https://bit.ly/FashionfilmAFD2020

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com patrocínio do Hapvida, parceria do Sebrae, apoio do Shopping Barra, Lagares e Drogaria São Paulo e apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.