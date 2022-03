Afrocidade recebe D. Nildes e apresenta novo repertório em show no Pelourinho

A banda Afrocidade realiza seu Afrobaile no Pelourinho neste sábado (12), às 21h, no Largo Quincas Berro d’Água, tendo como convidada D. Nildes Bonfim e Pivoman na discotecagem no evento. Os ingressos estão à venda no Sympla e custam R$30 a inteira para o primeiro lote.

A festa, idealizada e produzida pelo grupo há sete anos em Camaçari e produzida em parceria com a Isé nas edições em Salvador, traz para o palco expressões musicais afrodiaspóricas, embalado pela força e musicalidade do pagode baiano.

CONHEÇA O CORREIO AFRO

Formado em Camaçari em 2011, o Afrocidade faz um som com influências múltiplas, que vão do pagode ao afrobeat, passando pelo arrocha, reggae, dub e ragga, tendo sempre os ritmos percussivos como a base de sua identidade.

Com forte discurso politizado, as letras trazem questões cotidianas da vida nas grandes cidades e levantam reflexões sobre desigualdade e consciência racial, apontando para a importância dos valores étnicos baianos e brasileiros.

Criado como uma plataforma de formação de público e divulgação do trabalho do Afrocidade em Camaçari, o Afrobaile transformou-se em uma potente rede musical afrodiaspórica, realizando edições também em Salvador e recebendo artistas como Xênia França, Luedji Luna, KL Jay, Lurdez da Luz e Rapadura.

Na ocasião, a banda começa a apresentar as músicas que estão presentes no disco “Vivão”, lançado em fevereiro de 2022.