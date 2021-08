AfroSaúde: conheça o aplicativo para marcar consultas e exames com médicos negros

Os pacientes que buscam a valorização de profissionais de saúde negros já podem contar com a plataforma gratuita AfroSaúde. Nela, é possível agendar consultas e procedimentos para atendimento online ou presencial com médicos negros, além de acessar receituário eletrônico, entre outros.

O aplicativo está disponível para quem tem o sistema Android no celular, mas também pode ser acessado normalmente através do site www.afrosaude.com.br.

A plataforma possui cerca de 900 profissionais cadastrados em todo o Brasil. O canal funcionará como um consultório digital, disponibilizando a agenda e acesso a prontuário eletrônico, atendimento online/telemedicina (para as áreas liberadas), receituário com assinatura digital, pagamentos automatizados, dentre outras funcionalidades.

Fundada em 2019, a startup AfroSaúde tenta reduzir o impacto do racismo estrutural e busca desenvolver soluções tecnológicas em serviços de saúde para a comunidade negra. A empresa tem como objetivo dar visibilidade ao profissional de saúde negro e fazer a conexão dele com os pacientes que buscam essa representatividade.

A AfroSaúde integra o time de startups acelerada pela Vale do Dendê, que foram escolhidas no ano passado pelo Qintess Ignite Startups, programa de uma das mantenedoras da instituição.

“Lançamos a primeira versão da plataforma, por onde os pacientes podiam encontrar os profissionais e resolver o principal problema notado na criação do negócio, que foi a falta de visibilidade dos profissionais de saúde negros no mercado e a dificuldade de os pacientes encontra-los. Agora, com o lançamento, essa conexão será mais completa, pois o paciente poderá agendar os atendimentos online ou presencial, além de ter na palma da sua mão profissionais das mais diversas atuações em saúde”, afirma o sócio fundador e Chief Executive Officer (CEO), o dentista Arthur Lima.

Para o sócio fundador e Chief Strategy Officer (CSO), o jornalista Igor Leo Rocha, a empresa auxilia na questão da representatividade em todas as áreas, inclusive na saúde.

“Já temos profissionais cadastrados em todo o Brasil e esse alcance foi, até o momento, orgânico. A partir de agora, chegamos ao mercado com uma plataforma mais completa, o que nos dá ainda mais força para alcançar os profissionais de saúde negros que buscam ser visibilizados por um mercado que só os esconde e os pacientes que buscam representatividade nos atendimentos de Psicologia, Medicina, Odontologia, Fisioterapia, Nutrição e outras mais de 30 áreas cadastradas na ferramenta. A estratégia, agora, é escalar o negócio”, conta.

As informações completas sobre a AfroSaúde podem ser obtidas por meio do portal www.afrosaude.com.br, ou nas redes sociais.