Agência regulatória da União Europeia libera vacina da AstraZeneca

A agência regulatória de medicamentos da União Europeia confirmou nesta quinta-feira (18) que a vacina da AstraZeneca contra a covid-19 é segura para o uso, possibilitando o fim do boicote ao imunizante em diversos países europeus.

De acordo com a agência, a vacina da farmacêutica anglo-sueca é "segura e efetiva", com seus benefícios suplantando seus riscos. No entanto, não foi possível descartar a relação entre o imunizante e os coágulos sanguíneos. As investigações sobre essa questão irão continuar.

A maioria dos governos europeus prometeram dar fim à restrição da vacina da AstraZeneca assim que recebessem uma resposta positiva da agência, logo, as aplicações com o imunizante em países como Alemanha, Itália, França, entre outros, deve retornar a qualquer momento.

O bloco europeu já aplicou cerca de 90 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, e está esperando a entrega de mais 360 milhões de doses no segundo trimestre deste ano.