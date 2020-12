Agenda Bahia discute inovação, sustentabilidade e inclusão social na era dos dados 

A era do capitalismo de dados, em que deixamos rastros de tudo que fazemos no mundo digital, foi um dos temas abordados pelo primeiro fórum de discussão do Fórum Agenda Bahia** 2020, na manhã desta quarta-feira (9). A mesa “Dados somos nós. E agora?”, que abriu a programação, às 10h, ouviu especialistas da área de inovação e tecnologia, como o professor Paulo Carvalho, fundador da consultoria IF Insight & Foresight, que explicou como transformou Lisboa, capital de Portugal, em uma cidade criativa e inovadora.

No debate, os participantes também trouxeram soluções de como os dados dos usuários na internet podem promover a sustentabilidade e favorecer o empreendedorismo, através do empoderamento das pessoas que usam essas plataformas digitais. Essa discussão foi trazida por Gabriela de Queiroz, gerente-sênior da Machine Learning da IBM Califórnia e fundadora da AI Inclusive e R-Ladies, duas iniciativas que buscam promover a alfabetização e inclusão digital de mulheres e minorias de gênero no mundo da programação.

O seminário virtual teve ainda a participação do investidor Nana Baffour, CEO & Chief Culture Officer da Qintess, considerada uma das dez maiores de tecnologia da informação do Brasil. Ele defende que, para um capitalismo sustentável e mais inclusivo, é preciso investir nas comunidades e periferias, a fim de dar oportunidades para os jovens que foram excluídos histórico e socialmente. Além desses três participantes, a mediação do debate foi feita pela jornalista Flávia Oliveira, colunista do jornal O Globo e comentarista da Globonews e da CBN.

O webinar está disponível no canal do youtube do correio pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=aeHdrqYPLY. Para a programação completa dos outros debates, acesse o site da Agenda Bahia 2020.

