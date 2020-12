Agenda Bahia reúne 16 convidados em quase 9 horas de evento

A próxima quarta-feira (9) promete ser um grande dia para quem se interessa pelo desenvolvimento da Bahia e quer saber mais sobre os impactos das novas tecnologias na vida das pessoas, na rotina das empresas e no meio ambiente. O Fórum Agenda Bahia conclui as suas atividades em 2020 com um evento online que terá a participação de 16 convidados e quase nove horas de programação.

Na pauta do dia, a inovação que impacta cidades, as habilidades para o mundo contemporâneo do trabalho, a nova alfabetização através da linguagem da programação, a diversidade que constrói pontes e muda mercados, as estratégias de empresas e ainda a sustentabilidade e a inclusão social – agora também digital – na agenda global. E mais: a importância da privacidade e nosso livre arbítrio sobre o uso dos nossos dados.

A programação do dia, que poderá ser acompanhada pelo YouTube do CORREIO (@correio24h), vai contar ainda com histórias inspiradoras, debates e oficinas. “Em um dia inteiro, o público terá a chance de saber mais sobre os impactos de uma sociedade cada vez mais pautada pelos algoritmos. São palestrantes da Bahia, do Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos e da África”, destaca a jornalista Rachel Vita, curadora do Agenda Bahia.

Paulo Soeiro – Futurista, é especialista em planejamento e cenários, estratégia e inovação. Foi diretor geral de Economia e Inovação de Lisboa. Flávia Oliveira - Colunista do jornal O Globo e comentarista da Globonews e da CBN. É membro do conselho consultivo da Anistia Internacional Brasil Lívio Pôrto, professor em Redes de Computadores e Gestor de Suporte em TIC no SENAI, com Yuri Sodré e Lucas Teixeira, representantes da Bahia em Cyber Security para a Seletiva WordSkills Competition Shanghai 2021 Fabiano Borré - Diretor de Café e Vinho da Fazenda Progresso, que se destaca na produção com o uso de tecnologia, dados e transparência Silvia Massruhá - Chefe-geral da Embrapa Informática Agropecuária, lidera projetos na área de engenharia de software, inteligência artificial e computação científica aplicada à agricultura Gabriela Queiroz - Gerente sênior de Machine Learning da IBM Califórnia, trabalha para democratizar a Inteligência Artificial Jorge Soto - Diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem, participa de diversas iniciativas ligadas à sustentabilidade e controle do clima Bruno Caldas - Gerente regional de tratamento e valorização de resíduos do Grupo Solví, vai falar sobre estratégias para a gestão de resíduos Paulo Misk - Presidente da Associação das Empresas de Mineração na Bahia (Sindimiba), vai mostrar como a tecnologia pode agregar valor ao negócio Fabio Steibel - Diretor executivo do ITS Rio e afiliado ao Berkman Klein Center na Universidade de Harvard, vai mostrar o lixo gerado nos acessos à web Nana Bafour - É fundador da Bottega S.a.r.l., uma holding de investimentos focada em negócios de data center, serviços de TI e infraestrutura Susan Etlinger - Analista industrial no grupo Altimeter, vai abordar as implicações para as organizações no uso da Inteligência Artificial

No primeiro encontro do dia, o futurista Paulo Soeiro de Carvalho, a gerente sênior de Machine Learning da IBM Califórnia Gabriela de Queiroz e o CEO & Chief Culture Officer da Qintess Nana Baffour conversam com a jornalista Flávia Oliveira sobre o impacto dos algoritmos na sociedade.

A programação terá ainda duas oficinas. A primeira, “Seus dados foram para o lixo – e eles ainda valem ouro!”, será apresentada por Fabro Steibel, diretor executivo do ITS Rio e afiliado ao Berkman Klein Center na Universidade de Harvard. Em seguida, vai acontecer a “Oficina Senai: Proteja seus dados na internet”, com Lívio Pôrto, professor em Redes de Computadores e Gestor de Suporte em TIC no SENAI Lauro de Freitas e Yuri Sodré e Lucas Teixeira, representantes da Bahia em Cyber Security para a Seletiva WordSkills Competition Shanghai 2021.

O desenvolvimento do agronegócio será discutido por Silvia Massruhá, chefe-geral da Embrapa Informática Agropecuária, e Fabiano Borré, diretor de Café e Vinho da Fazenda Progresso.

No painel seguinte, Jorge Soto, diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem, Bruno Caldas, gerente regional de tratamento e valorização de resíduos do Grupo Solví, e Paulo Misk, presidente da Associação das Empresas de Mineração na Bahia (Sindimiba) vão falar sobre as estratégias das empresas nos novos tempos.

Para fechar com chave de ouro, Susan Etlinger, analista industrial no grupo Altimeter, vai apresentar o painel “Confiança e Inovação: por que a inteligência artificial precisa de um código de ética”.

O Fórum Agenda Bahia 2020 é uma realização do CORREIO, com patrocínio do Hapvida, parceria do Sebrae, apoio da Braskem, Claro, Sistema FIEB, SINDIMIBA, BATTRE e Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro e apoio institucional da Rede Bahia e GFM 90,1.