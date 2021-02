Agente prisional é morto após briga de bar em Mussurunga

Um agente prisional foi morto a tiros após uma briga em um bar, no bairro de Mussurunga, na madrugada deste domingo (06). Marcos da Silva Souza chegou a ser socorrido para o Hospital Menandro de Farias, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Civil, outro homem não identificado, de 36 anos, também foi atingido e recebeu atendimento no Hospital Roberto Santos. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Policiais militares da 49ª CIPM foram acionados por volta da meia-noite. Ao chegarem ao local, em frente a um bar no Setor C, as guarnições localizaram um Ford Focus, uma arma de fogo e dois aparelhos celulares no banco do carona do veículo.

A autoria e motivação serão investigadas pela Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM). Uma pistola calibre 9 mm foi apreendida e encaminhada à perícia. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento vão ajudar na apuração do crime.