Agentes continuam mobilizados para combater efeitos das chuvas na Bahia

As ações de combate aos efeitos das fortes chuvas que atingem o extremo sul baiano seguem em execução nesta sexta-feira (10). Nas cidades de Jucuruçu e Itamaraju, no Extremo Sul, militares do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) atuam em conjunto com agentes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) em operações de resgate e de transporte de mantimentos, medicamentos, produtos de higiene pessoal e limpeza para moradores das áreas afetadas. Essas são as cidades mais afetadas pelo temporal.

Os helicópteros utilizam como base um campo de futebol na sede do município de Itamaraju, e, de lá, partem para locais como o distrito de Nova Alegria, um dos mais afetados pela chuva. Militares utilizam helicópteros para o transporte de pacientes que estão nas áreas isoladas e precisam realizar procedimentos médicos, a exemplo de hemodiálise, em hospitais da região. Cerca de 120 agentes atuam na operação.

As enchentes também prejudicaram o abastecimento de água em bairros das sedes e distritos dos municípios afetados. Em medida emergencial, a Embasa disse que está disponibilizando carros-pipa que levam água potável à população e às unidades de saúde, como é o caso do Hospital de Covid e do Hospital Regional, ambos em Eunápolis. Neste sábado (11), a empresa promete colocar mais quatro carros-pipa em operação no município, sendo dois para os órgãos públicos e mais dois para a população em geral.

Em Medeiros Neto, a interrupção do abastecimento de água é parcial, atingindo os bairros São Bernardo e São Jorge, que também terão carros-pipa dedicados ao abastecimento da população. Situação semelhante à que ocorre na sede de Itamaraju, onde o desabastecimento também é parcial, atingindo os bairros Bela Vista e Vista Bela. Um carro-pipa já foi enviado para esses bairros, nesta sexta-feira (10). A Embasa já trabalha para ampliar o atendimento e adota as medidas possíveis para minimizar os transtornos causados.

Rodovias interditadas

A Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) deu andamento aos serviços de manutenção da BA-284, que rompeu no quilômetro 10, entre Itamaraju e Jucuruçu. Um desvio para o acesso à localidade de Alho ainda está sendo construído ao lado da pista que cedeu. O tráfego de veículos permanece proibido neste trecho. Na mesma estrada, no quilômetro 17, houve outro rompimento e as obras ainda não começaram, pois precisam da liberação do trânsito no local anterior. A ideia é que um desvio também seja implantado ao lado da pista.

Já na BR-489, entre as cidades de Itamaraju e Prado, a pista rompeu nos quilômetros 2 e 13, e cedeu parcialmente no 15, trecho do distrito de Guarani. As ações emergências nesses locais só começarão após a melhoria das condições climáticas. A circulação de veículos está proibida.

Para chegar até Prado, o deslocamento deve ser feito indo pela BR-101, próximo a Teixeira de Freitas, pegar a BA-290 e seguir até o entroncamento da BA-001. Em seguida, utilizar a BA-001 em direção ao município.

Segundo a Policia Rodoviária Federal, também há problemas na BR-101. No quilômetro 811, na altura de Itamaraju. Por lá, há o bloqueio total de circulação devido a rachaduras numa ponte. Também no quilômetro 722, em Eunápolis, a Ponte do Rio do Peixe foi totalmente interditada, pois a água está passando por cima e a estrutura ameaça ceder.

A BR-101 é uma importante rodovia que liga o Sudeste e Sul ao Nordeste. "Há prejuízo para o abastecimento (medicamentos, combustíveis, alimentos, etc.) de grande parte dos municípios do extremo sul da Bahia (aproximadamente 12 municípios encontram-se "ilhados"). A quantidade de chuvas ainda é grande na região, com riscos de novas interdições por conta da possibilidade de desmoronamentos e elevação dos níveis dos rios”, diz a PRF, em balanço divulgado na tarde dessa sexta.

Ainda não há uma estimativa, por parte do governo do Estado, da quantidade de desabrigados. Até o momento, 24 cidades estão em situação de emergência. Pelo menos três pessoas morreram.

Solidariedade

Em meio aos problemas, uma onda de solidariedade tem se espalhado. Nesta sexta, foi lançada a campanha Bahia Solidária Rural por entidades agropecuárias, que vão arrecadar e distribuir cestas básicas, roupas, agasalhos, colchões, cobertores e material de limpeza e higiene pessoal às famílias necessitadas dos municípios de Belmonte, Caravelas, Eunápolis, Guaratinga, Itamaraju, Itanhém, Jucuruçu, Medeiros Neto, Prado e Teixeira de Freitas.

Os donativos serão distribuídos às famílias cadastradas junto à prefeitura dessas cidades, com ênfase na população rural. Já está garantido 10 mil cestas básicas e a classe produtora rural está sendo mobilizada a fazer doações na sede da instituição, na Rua Pedro Rodrigues Bandeira, 143, no Comércio.

Pessoas físicas ou jurídicas também podem participar da campanha, fazendo a doação de itens no local ou contribuindo com qualquer valor, através de depósito bancário em nome do Instituto Agropecuário (Iagro), pelo Pix: 41.768.130/0001-56. A arrecadação em espécie será convertida na aquisição e entrega dos donativos.