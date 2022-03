Agerba, sindicato e empresas de ônibus entram em acordo e prometem normalidade

Após mais de uma semana de instabilidade, representantes da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), do Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos (Sindmetro) e das empresas de ônibus metropolitanos se reuniram, na segunda-feira (21) e nesta terça (22), e conseguiram entrar em um acordo com relação às exigências dos trabalhadores.

No último dia 14, nenhum ônibus da empresa BTM, que cobre Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari, saiu da garagem. Os rodoviários fizeram uma série de exigências para voltar à normalidade e, após várias reuniões, o coordenador geral do Sindmetro, Mário Cléber, informou que as demandas deles foram atendidas.

O coordenador afirma que 250 funcionários da BTM ficaram sem salário após a empresa ter parado de funcionar sem ter dado satisfação aos rodoviários e, para solucionar esse problema, a Agerba determinou que esses funcionários fossem absorvidos por outras três empresas.

“Nos próximos 30 dias, a Expresso Vitória vai absorver 80 rodoviários, a Avanço Transportes fica com 34 e a Atlântico Transportes fica com 32. Os demais funcionários, 104, serão absorvidos dentro do prazo de 60 dias”, explicou Mário Cléber. A priori, as três empresas rodarão com 67 veículos, parte cedida pelo sindicato e parte pelas empresas e, no prazo de dois meses, as companhias vão adicionar mais 13 ônibus, fechando um total de 80.

Mário Cléber também detalha que o salário dos rodoviários da BTM entrará na rescisão trabalhista e que a Prefeitura de Lauro e a Agerba vão doar, até o dia 31 de março, 250 cestas básicas para suprir as primeiras necessidades dos trabalhadores. Já o passivo trabalhista dos funcionários da BTM será pago pelo Sindmetro, que alugará os 29 veículos da empresa para obter o valor necessário e ir pagando de forma parcelada aos rodoviários.

Com relação aos 155 trabalhadores da VSA, que faliu em janeiro, a Avanço Transportes afirmou ao Sindmetro que irá absorver os rodoviários e se responsabilizar pelo passivo trabalhista e pelo salário atrasado de dezembro de 2021.

A última exigência dos rodoviários é uma requalificação tarifária da integração (que 50% da tarifa seja para o metrô e 50% para as empresas de ônibus). O diretor argumenta que o reajuste da passagem não é uma solução no momento, já que a população seria penalizada. Segundo o coordenador, a Agerba afirmou que iria marcar uma reunião com o governador Rui Costa para tentar resolver essa questão.

Atualmente, 65% do valor da tarifa é destinada ao Metrô de Salvador e Lauro de Freitas, enquanto os rodoviários ficam com 35%. Ele alega que, por fazer um percurso maior, o governo da Bahia deveria dividir a tarifa meio a meio ou também subsidiar o transporte rodoviário.

No último dia 17, no entanto, em coletiva à imprensa, Rui disse que, ao contrário do que é dito por sindicalistas rodoviários, o metrô não recebe mais que os ônibus na tarifa de integração. "A maior parte da tarifa é transferida para as empresas de ônibus. É uma tarifa de três pernas que remunera ônibus de Salvador, da região metropolitana e o metrô. São três partes e o metrô fica com a menor", explicou.

Distribuição das linhas BTM

A distribuição das linhas antes operadas pela BTM e agora operadas pela Expresso Vitória, Avanço e Atlântico Transportes ficou da seguinte forma:

Expresso Vitória – 12 linhas

854.URB PORTÃO - TERMINAL AEROPORTO (VIA QUEIRA DEUS)

858A.URB TERMINAL AEROPORTO - PRAIA DE IPITANGA via AMARÍLIO TIAGO

858A2.URB TERMINAL AEROPORTO - PRAIA DE IPITANGA via PRAÇA ARCANJA

883.URB VIDA NOVA - TERMINAL AEROPORTO via TERRA PLAC

855.URB TERMINAL AEROPORTO - JAMBEIRO via PARQUE SÃO PAULO

855A2.URB TERMINAL AEROPORTO - JAMBEIRO - via CAPIARARA

855I.URB AREIA BRANCA/JAMBEIRO - TERMINAL AEROPORTO

883E2.URB TERMINAL AEROPORTO - CAIC/BRISA/LINDU

883E.URB TERMINAL AEROPORTO - CONJ. BRISAS/LINDU via BA-099

883A3.URB VIDA NOVA - TERMINAL AEROPORTO via PARQUE SÃO PAULO

883A.URB TERMINAL AEROPORTO - VIDA NOVA via BAIRRO PORTÃO

937.URB BURAQUINHO - TERMINAL AEROPORTO



Atlântico Transporte – 3 linhas

807.URB MONTE GORDO - TERMINAL AEROPORTO

857I.URB AREMBEPE - TERMINAL AEROPORTO via BA – 099

857A.URB CANTO DOS PÁSSAROS - TERMINAL AEROPORTO via BA - 099

Avanço – 4 linhas

838I.URB AREIA BRANCA - ITAIGARA / ORLA

852.URB VIDA NOVA - TERMINAL DA FRANÇA

862.URB VIDA NOVA - BOCA DA MATA

855A.URB VIDA NOVA - BARRA via ITINGA / CARDEAL / POLITEAMA