Agito praiano

O Brazilcore (o uso das cores da bandeira brasileira na moda) está deixando de ser uma aposta para conquistar o mercado, principalmente por causa da proximidade da Copa do Mundo em novembro. Aqui em Salvador, já tem marca aderindo à trend. É o caso da Joi Costura, que acabou de lançar uma linha de biquínis em que o verde e amarelo roubam a cena. A coleção se chama Biriri (águas barulhentas em tupi-guarani) e é feita sob encomenda do tamanho P ao GG. Promete fazer barulho nas águas e areias neste Verão. E são versáteis para usar no pós-praia. Os pedidos podem ser feitos através do perfil da marca no Instagram.

O achadinho

As amantes dos clássicos vão amar esse achado da Reebok. O tênis, que virou símbolo de conforto e desbancou de vez o salto alto, é aquela peça tem que ter em qualquer guarda-roupa. Quando o calçado surge em uma cor fashionista, a exemplo desse tom alaranjado, ainda ganha mais pontos entre a turma que não tem medo de ousar. Custa R$ 249,99.

Desejo da vez

A saia plissada curtinha virou hit nas ruas do mundo todo. O Vixe amou esse modelito da Renner, que se diferencia pela estética mais rocker e você leva para casa por R$ 159,90. Dica de stylist: usa com uma t-shirt ou aposta em uma blusa social mais top.

Sexy e fashion

O corset migra do universo fetichista diretamente para a moda. E as garotas espertas já estão combinando a peça com muitas sobreposições, como o blazer e a jaqueta jeans. Outra maneira criativa de uso é colocar por cima de uma blusa branca de alfaiataria. Rolou sentimento e já quer um para chamar de seu? Olhos abertos para o modelo da Shein, que ainda é amigo do bolso. Preço: R$ 37,95.

Think pink

Quem está a fim de investir no estilo Barbiecore? O primeiro passo é adotar uma bolsa rosa para entrar na trend e construir esse look no qual o tom domina. Se for um modelito baguete, melhor ainda! Onde achar? No e-commerce da Babatop. Essa da foto você leva para casa por R$ 103,95 e é da marca Colcci.

Cabeça feita

A marca Havaianas é conhecida pelas sandálias que já caíram no gosto da massa. Porém, vale prestar atenção também nos bonés. Os acessórios da marca vêm surpreendendo pela estética bem pensada e fashion. Esse, com pegada retrô, é o preferido da coluna e custa R$ 119,99. Cool!

***

Nota 0

Uma aeromoça viu uma senhora tendo dificuldade para alcançar o compartimento de bagagem do avião e foi incapaz de ajudar. Quem auxiliou foi um outro passageiro. De última!

Nota 10

Uma fashionista usou o biquíni como top em um visu bem original, pensado com o blazer. Essa mistura comprova que cada vez mais podemos pensar em uma moda versátil e usar muito nossas peças.