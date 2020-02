Agnaldo comanda coletivo e faz mistério no Vitória antes do Ba-Vi

Em reta final de preparação para o Ba-Vi de domingo (1º), às 16h, pelo Campeonato Baiano, o técnico Agnaldo Liz comandou time de aspirantes do Vitória em um coletivo nesta sexta-feira (28).

A atividade foi fechada à imprensa, para manter o suspense habitual às vésperas de um clássico. Sem problemas de suspensão nem jogadores machucados, o Leão terá força máxima no Barradão.

O segundo clássico do ano vale a liderança do estadual. Bahia e Vitória estão empatados em pontos, com 11, e o tricolor leva vantagem no saldo de gols (5 a 3). Os dois vão atuar com os respectivos times de aspirantes, como têm feito desde o início do Baianão.

No primeiro Ba-Vi de 2020, o Vitória venceu por 2x0 na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. Na ocasião, ambos utilizaram as equipes principais.