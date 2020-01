Agnaldo Liz exalta garra do Vitória para conseguir empate

O Vitória lutou até o fim e, mesmo com um jogador a menos e nos acréscimos, foi capaz de marcar e garantir o empate de 2x2 com o Fluminense de Feira, neste domingo (26), no Joia da Princesa, pelo Campeonato Baiano. A garra dos aspirantes até o fim foi destacada pelo técnico da equipe, Agnaldo Liz.

"Ponto positivo é a consciência dos atletas. Saber que mesmo tomando o gol não vai se desesperar. Mesmo com a dificuldade do campo, a bola parando, tentamos circular a bola para dar uma melhor entrada, em um passe definir com condição de chance de gol. Bola parada tivemos dificuldade, mas a equipe não desestruturou. Mesmo com Renzo expulso conseguimos criar jogadas envolvendo o adversário. Os jogadores precisam saber que quando estão sofrendo podemos buscar o resultado até o minuto final. Fizemos isso e fomos premiados com o empate", falou, após o fim do jogo.

O técnico viu o Leão com dificuldades na construção das jogadas, mas comemorou a competência da equipe em bolas paradas.

"Nos adaptamos nos minutos finais, dificuldade muito grande em relação a construção de jogadas. Mas nós fomos nas jogadas de bola parada, estávamos batendo muito bem e conseguimos definir com o empate. Foi um bom resultado, em termos de crescimento da equipe, de busca, contra um adversário muito forte. Conseguiu um resultado de empate, veio para vencer em casa, saiu na frente em um erro de posicionamento nosso. Buscamos o empate. No lance do pênalti não posso opinar, estava muito longe, não deu para perceber o que aconteceu. Mas a gente teve forças para buscar o empate no fim do jogo", declarou.

Para Liz, passar pelo sofrimento traz maturidade. "Não é o que queremos. Queremos sempre estar na frente. Mas é do futebol. Luta, a entrega de todos até o final, premiou. Todos saíram abraçados com um resultado que foi resultado de vitória pelo que a gente buscou", falou.

"A intimidação de alguns atletas vai acontecer. Eles precisam aprender com isso, não se deixar levar. Precisam jogar futebol sempre para vencer. Isso que o Vitória precisa. Jogar com firmeza, com propósito de buscar o resultado", continuou.

Sobre a expulsão de Renzo, no segundo tempo, Liz não se alongou. "Não conversei [com o jogador]. Foi um lance, ele já tinha feito uma falta, o árbitro entendeu que era para amarelo. Tivemos um erro de posicionamento, com indecisão de Nuno, que era para pegar o atacante. Renzo tentou matar a jogada no contra-ataque e isso culminou com o amarelo", disse.