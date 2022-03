'Agora é pedir perdão', diz Marco Antônio após eliminação do Bahia no Nordestão

O Bahia vive o seu inferno astral na temporada 2022. Depois de ter sido eliminado na primeira fase do Campeonato Baiano, o tricolor repetiu a dose e deu adeus à Copa do Nordeste. O triunfo por 3x1 sobre o Sergipe, neste sábado (19), no estádio Batistão, em Aracaju, não foi suficiente já que Náutico e Botafogo-PB venceram os seus jogos e impediram o Esquadrão de chegar ao G4.

Ao fim da partida, o meia-atacante Marco Antônio pediu desculpas ao torcedor por mais um vexame na temporada. O jogador marcou um dos gols do Esquadrão na vitória sobre os sergipanos.

“A gente, como jogador, não tem nem o que falar. Temos que pedir perdão a nossa torcida, nada do que eu falar aqui vai acalmar. Eles têm razão, a temporada não começou bem. Agora é cada um fazer a autoanálise e a nossa principal competição é Série B, temos que trabalhar por ela”, disse.

Com 13 pontos, o Bahia ficou na 5ª colocação do grupo B, com um ponto a menos do que o CRB, que fechou o G4. Os outros classificados foram Ceará, Botafogo-PB e Náutico.

O Bahia agora vai ganhar uma boa folga no calendário. O tricolor só volta a entrar em campo oficialmente pela estreia na Série B, contra o Cruzeiro, na Fonte Nova. A partida está prevista para acontecer no dia 9 de abril.