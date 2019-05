'Agora vai ser diferente', diz Ruan após marcar dois gols pelo Leão

O triunfo sobre o Vila Nova com gol aos 44 minutos do segundo tempo deixou a torcida do Vitória feliz da vida, mas, com certeza, ninguém vibrou tanto com o resultado quando o garoto Ruan Potó. Foi dele os dois gols do rubro-negro na vitória por 2x1, na tarde deste sábado (4), no Barradão.

Ao final da partida, o atacante comemorou muito os primeiros gols como profissional. “Eu me emociono bastante, só a minha família sabe o quanto a gente sofreu para eu estar aqui. Comemoro muito esses gols”, afirmou ele, antes de continuar:

“Meu pai, minha mãe, minha avó, todo mundo está aí (no Barradão). Eu Dedico a eles e só tenho a agradecer por terem acreditado em mim em todas as situações. Família, eu amo vocês”, mandou o garoto de 20 anos.

Ainda emocionado com a primeira vitória na Série B, Ruan afirmou que a partir de agora as coisas vão mudar no Leão. O Rubro-negro não comemorava um triunfo há quase três meses. Foram 13 partidas desde a goleada sobre o Jequié, ainda na primeira fase do Campeonato Baiano. A maior seca da história do clube.

“Deus me honrou hoje e eu pude ajudar o Vitória a dar a volta por cima. Estamos em um momento de mudança e quero dizer ao torcedor do Vitória que a partir de hoje vai ser diferente. Quem chegar aqui no Barradão vai sofrer. Vamos dar a vida”, afirmou.

O próximo compromisso do Vitória pela Série B será na próxima segunda-feira (13), quando enfrenta o Guarani, às 20h, no Brinco de Ouro, em Campinas-SP. No mesmo dia o Leão comemora 120 anos de fundação.