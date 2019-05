‘Aí os dois’, diz bilhete ao lado de corpos de suspeitos de estuprar universitária

Foto: Reprodução

Dois homens suspeitos de estuprar a estudante de Psicologia Andreza Nascimento, 21 anos, em Cabo Frio (RJ), foram encontrados mortos, ao lado de um bilhete com a frase "Tha ai os 2 que estrupou a mulher Andresa (sic)". Os corpos foram encontrados no sábado (4), dois dias após o crime, comprovado através de exames.

A jovem, que relatou a situação nas redes sociais, fará o reconhecimento dos corpos encontrados no bairro Jardim Peró, para confirmar se as mortes têm ou não relação com a violência sexual sofrida.

Segundo o portal G1, o delegado Sérgio Caldas, da 126ª Delegacia, responsável pela investigação do homicídio, informou que a hipótese das mortes estarem ligadas ao tráfico de drogas não foi descartada.

"A informação preliminar, é que os homens não são os estupradores. Não foi definido a autoria do crime, pode ter sido tráfico, pois temos informações desse tipo, mas não temos qualquer confirmação. Dependo de uma confirmação da Deam", disse o delegado ao G1.

O estupro da estudante está sendo investigado na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e Andreza deve fazer o reconhecimento ainda nesta segunda-feira (6).

A jovem foi violentada entre a noite de quinta (2) e a madrugada de sexta-feira (3). No relato publicado na internet, ela afirma ter sido violentada durante quatro horas.

A vítima foi atendida no Hospital do Jardim Esperança e transferida para o Hospital da Mulher, onde passou por exames e foi medicada.

Ela e um amigo foram abordados por três homens, um deles armado, na porta da casa dela, no bairro Vinhateiro, em São Pedro da Aldeia, quando saíam no carro do rapaz.

"Pensei muito em vir aqui me expor, mas sei que assim vou poder ajudar mais vítimas...Me estupraram durante quatro horas dentro do carro em andamento, com a arma na minha cabeça, arma no meu corpo, tudo que vocês possam imaginar", relatou numa postagem.

De acordo com o registro feito na delegacia, os homens obrigaram o amigo dela a dirigir até uma rua de pouca movimentação no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio.

Os homens deram coronhadas no motorista e o colocaram no porta-malas. Eles estupraram a jovem durante quatro horas com o veículo em movimento.

Após ser violentada, Andreza também foi colocada no porta-malas e os homens ameaçaram botar fogo no veículo. Ela e o amigo conseguiram forçar e abrir o trinco, e encontraram policiais a poucos metros, para quem pediram ajuda.