'Ainda buscamos um lateral direito', avisa João Burse

O Vitória está a procura de um lateral direito para reforçar o elenco em 2023. A informação foi confirmada pelo técnico João Burse, durante entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (13) após treinamento realizado na Toca do Leão.

O clube pretendia contratar Maílton, 24 anos, que pertence ao Metalist, da Ucrânia, mas jogou pela Chapecoense na Série B do Brasileiro deste ano. A negociação não foi concretizada porque, para ceder o jogador, o clube ucraniano queria um acordo referente à dívida pela contratação do atacante David, algo que não foi aceito pela diretoria rubro-negra.

"Ainda buscamos um lateral direito. Tínhamos bem encaminhada a situação do Maílton. Ele foi meu atleta no Palmeiras. Coincidentemente fui até eu que trouxe ele para a lateral direita. Ele era um atacante de extremo. Infelizmente por uma situação do Metalist, que todo mundo conhece, acabou inviabilizando", comentou.

Na temporada 2022, Alemão, Iury e Daniel Bolt defenderam a lateral direita do Vitória, mas, por opção do clube, não tiveram seus contratos renovados para o próximo ano. Railan, 22 anos, que pertence ao Jacuipense e defendeu o Vila Nova na Série B do Brasileiro nesta temporada, foi o único atleta contratado para a posição até o momento.

"Continuamos no mercado, apesar de estarmos felizes também com o pessoal que já chegou. O Railan tem feito bons treinos, mas continuamos a busca por mais um lateral e estaremos sempre abertos para situações que a gente ache interessante, que possa fortalecer a equipe do Vitória. Tudo dentro daquilo que a gente vai receber de orçamento do nosso presidente e de toda a diretoria", afirmou João Burse.