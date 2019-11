Ainda dá tempo de aproveitar a 'Black Friday' da China

A Black Friday (Black FRAUDE para uns) só acontece no Brasil na última semana deste mês, mas quem quiser matar a ansiedade - e conseguir alguns bons descontos - pode aproveitar a ‘Black Friday’ chinesa.



Dia 11/11, é o chamado Single’s Day (Dia dos Solteiros ou Guanggun Jie) no país asiático, data em que os solteiros celebram sua solteirice, e alguns dos sites mais queridos por brasileiros já estão com promoções especiais. O GearBest e o Banggood contam com bons preços e entrega para o Brasil. O primeiro é mais especializado em gadgets e o segundo tem de tudo um pouco.



Já o principal site chinês de compras, o Ali Express, inicia suas promoções às 7h do dia 12 e vai até 4h59 do dia 13. Haverá preços especiais a cada duas horas e até sorteio. Os brasileiros concorrem a um iPhone 11, dois carros e 10 pacotes de viagem para Trancoso, no Sul baiano.



A cada US$ 5 gastos entre 5h de amanhã até 5h de quarta, o comprador ganha um número da sorte para concorrer aos carros. Para levar o smartphone é necessário seguir as instruções do Ali Express, que passam por postar imagem determinada e marcar amigos no Instagram. Já quem quiser concorrer à viagem é preciso comprar com cartões da bandeira Mastercard.



A Americanas também participará do Single’s Day, por meio do site Americanas Mundo.