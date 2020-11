Edísio, ainda dá tempo de sair do vermelho esse ano? Como? Anônimo



Olá Anônimo. Não consigo lhe dizer com exatidão se conseguirá sair ou não do vermelho ainda esse ano, para isso precisaria ter mais detalhes da sua situação financeira atual, como o perfil de gasto, valor estimado da renda mensal, dentre outras informações. Mas posso lhe assegurar que mesmo que não dê para sair totalmente do vermelho, é sempre momento de iniciar o planejamento financeiro em busca do equilíbrio e da tão sonhada independência. Começando agora, talvez não esteja no azul até o final de dezembro/2020, mas com certeza estará bem mais evoluído e consequentemente mais próximo do seu objetivo. Comece organizando os seus gastos para saber com o que está utilizando seus recursos financeiros, registrando todas as despesas que fizer durante um período de 30 dias. Após esse prazo, avalie o estilo de gasto que teve e ajuste o melhor possível, observando os itens que não são essenciais e podem ser reduzidos ou suprimidos, e analisando com bastante cautela os itens que são essenciais, observando se há espaço para ajustes que possam reduzir esse tipo de gasto. Agora é aproveitar essa economia para reconstruir seu perfil de gastos, utilizando a economia para organizar as dívidas, se tiver, estruturar melhor os gastos mensais, e é claro, começar a construir uma reserva financeira.



Vale a pena sacar o auxílio-emergencial do FGTS? Anderson Paixão



Olá Anderson. O Saque emergencial do FGTS instituído pela MP 946/20, permite saque de até R$ 1.045,00 de contas ativas e inativas, a partir de um cronograma de saque que vai até dezembro/2020. O objetivo foi apoiar financeiramente os trabalhadores brasileiros no período da pandemia, o que foi muito bom, principalmente pelo fato de autorizar saque de contas inativas, que só seria possível quando se aposentasse ou cumprindo algumas regras de excepcionalidade. Se tiver saldo em conta do FGTS, vale a pena sim fazer o saque, mas utilize esse dinheiro corretamente, evite fazer gastos de forma desordenada, lembre que atualmente ele está em um fundo rendendo para que possa usar no futuro, portanto, utiliza-o para organizar-se financeiramente e investir, é uma oportunidade de iniciar um plano financeiro para realizar seus projetos de médio e longo prazo.





