Ainda na luta, Bahia tenta segunda vitória seguida para se afastar da zona

O Bahia voltou a ter uma mínima sensação de tranquilidade na briga contra o rebaixamento na Série A após a vitória por 3x1 contra o Grêmio, na sexta-feira (26). O time chegou aos 40 pontos, subiu para o 16º lugar e deixou a zona de rebaixamento, mas isso não significa que o sinal de alerta foi desligado. O tricolor terá mais uma partida crucial pela frente nesta segunda (29), um “jogo de seis pontos”.

Às 19h, a bola rola no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, para Bahia e Atlético-GO e será a chance da equipe baiana emendar dois triunfos consecutivos. Vencer é a única maneira de se manter fora do Z4 sem depender do resultado do Juventude, amanhã, contra o RB Bragantino, em Caxias do Sul (RS).

Outro ponto positivo de conquistar os três pontos no confronto direto é que o Esquadrão ultrapassaria o Atlético-GO, tirando das costas o peso de ser o “porteiro da zona”. E ao menos provisoriamente, subiria para 13º porque passaria também São Paulo, Athletico-PR e Cuiabá, que só joga amanhã contra o Palmeiras, em casa.

Elenco do Bahia treinou no CT do Vila Nova, em Goiânia (Foto: Felipe Santana / EC Bahia)

O zagueiro Gustavo Henrique será mantido no time titular. O atleta de 22 anos substituiu Luiz Otávio durante o segundo tempo do jogo contra o Cuiabá, depois que ele sofreu um corte na cabeça em uma dividida. Gustavo iniciou a partida seguinte, contra o Grêmio, e irá para a segunda consecutiva entre os 11 iniciai do técnico Guto Ferriera.

“Ele já vinha jogando comigo. Esteve na minha estreia, pois o Conti estava fora e, sob meu comando, tem duas partidas e dois triunfos. Eu fico feliz com as atuações dele, acho que dá para resumir assim”, disse o treinador.

Já o zagueiro, que deu entrevista na manhã de domingo, também comentou sobre a nova oportunidade, dessa vez, fazendo parceria com Conti. “Nós conversamos direto, e é uma conversa muito boa. Durante o jogo ele vai me instruindo, na medida do possível, e isso facilita muito pra mim. É um cara que já jogou na Europa, então tem um estilo de jogo muito seguro em tudo que ele faz, principalmente no posicionamento, acho que é uma das características primordiais. Mas seja ele ou Luiz Otávio, acredito que vamos fazer uma boa atuação”, comentou Gustavo.

Quem também deve permanecer no time é Rodriguinho. A mudança técnica feita por Guto Ferreira diante dos gremistas funcionou em boa parte dos 90 minutos e o camisa 10 pode ganhar uma nova chance ao lado de Patrick e Mugni no meio-campo. Já Juninho Capixaba cumpriu suspensão no jogo anterior e volta a ficar à disposição de Guto. Capixaba deve concorrer com Rossi pela vaga de titular.