Ainda sem assinar, Negueba e João Victor treinam na Toca do Leão

Vai um reforço aí? O Vitória trouxe logo dois. O atacante Negueba e o zagueiro João Victor já treinam junto ao restante do elenco rubro-negro na Toca do Leão. Os dois integraram o treinamento comandado pela comissão técnica de Carlos Amadeu na manhã desta sexta-feira (6). Apesar de já participarem das atividades, os novos reforços ainda não assinaram contrato, de acordo com informação divulgada pelo Vitória.

Depois do último treinamento, os jogadores terão uma folga até a reapresentação marcada para a próxima segunda-feira (9). O Leão terá a semana livre para corrigir erros e potencializar qualidades. Isso porque o próximo compromisso da equipe será na semana que vem, quando recebe o Guarani, lanterna da Série B, dentro de casa.

Invicto há sete jogos, o Vitória é o 14º colocado do campeonato, com 24 pontos somados em 21 partidas. O triunfo conquistado contra o Vila Nova no início da semana fez com que a equipe vermelha e preta abrisse três pontos da zona de rebaixamento.