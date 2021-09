Ainda sem Rossi, Bahia treina antes de pegar Red Bull Bragantino

De olho no confronto com o Red Bull Bragantino, neste sábado (18), às 21h, na Fonte Nova, o Bahia voltou aos treinos na manhã desta quarta-feira (15). Na Cidade Tricolor, o técnico Diego Dabove aproveitou o dia para comandar um trabalho técnico, com foco na transição entre defesa e ataque.

Em um dos campos do CT Evaristo de Macedo, os jogadores foram divididos em dois grupos e fizeram uma atividade em campo reduzido. O Esquadrão aproveitou ainda para aprimorar as finalizações.

Com uma lesão na coxa, o atacante Rossi fez tratamento na fisioterapia e na academia. Já o goleiro Danilo Fernandes foi para o campo, mas realizou uma atividade específica.

Contra o Red Bull Bragantino, Dabove não vai poder contar com o zagueiro Germán Conti. O argentino recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da partida. Por outro lado, o goleiro Matheus Teixeira volta a ficar à disposição do treinador.